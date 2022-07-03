مقارنة بين POCO F4 و Realme GT Neo 3T من حيث الاسعار واالمواصفات

بالرغم أنه ليس من الأجهزة المزودة بأجهزة من الدرجة الأول، هنالك هاتف جديد قاتل رئيسي يحقق نجاحًا كبيرًا في السوق العالمية ولكنه قوي بما يكفي لإرضاء هواة هواتف الألعاب والمستخدمين المحترفين، وهذا ينطبق على أجهزة مثل POCO F4 & Realme GT Neo 3T، إنهما ينتميان إلى أحدث سلسلة من العلامتين التجاريتين ريلمي وبوكو، ويتميزان بمواصفات مثيرة جدًا بالنظر للنطاق السعري الذي ينتميان إليه، وفي هذه المقارنة بين مواصفاتهما يمكن أن تساعد في اكتشاف جميع الاختلافات الرئيسية بين هذين الهاتفين.

مقارنة مواصفات POCO F4 & Realme GT Neo 3T

التصميم

من حيث التصميم يفوز Realme GT Neo 3T في هذه المقارنة لأنه يأتي بتصميم مثير للغاية، ويحتوي أحد متغيرات اللون على نسيج متقلب على الجانب الخلفي، وبالمقابل يُعدّ Realme GT Neo 3T أيضًا أحد أكثر الهواتف الأصلية الموجودة في السوق وتصميمه جاذب للشباب، وللذين يبحثون عن مظهر جديد.

ومن ناحية أخرى يُعدّ POCO F4 أقل إثارة للاهتمام فيما يتعلق بالمظهر، لكنه مصمم بمواد متميزة، فيأتي بظهر زجاجي بدلاً من ظهر بلاستيكي، وحاصل على شهادة IP53 لمقاومة الماء والرذاذ، ويحتوي كلا الهاتفين على شاشات مسطحة مثقوبة، لكن الثقب في الأول موجود في الزاوية اليسرى العليا.

الشاشة

في قائمة مواصفات POCO F4 على الورق يتمتع بشاشة فائقة، إنها من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، ودقة + Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وشهادة + HDR10، ودعم Dolby Vision، ومحمية بزجاج Gorilla Glass 5 ولديها ذروة سطوع تصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع.

وبالمقابل يتمتع Realme GT Neo 3T بنفس المواصفات باستثناء دعم Dolby Vision، لكنه مزود بقارئ بصمات الأصابع في الشاشة، بينما يحتوي جهاز POCO على مستشعر مثبت على الجانب، ويتميز كلا الهاتفين بمكبرات صوت استريو تمنح المستخدمين تجربة صوتية جيدة.

المعالج

يتم تشغيل POCO F4 & Realme GT Neo 3T بواسطة نفس مجموعة الشرائح، وهي Snapdragon 870 من Qualcomm والتي تم بناؤها في 7 نانومتر، وهي شرائح ثمانية النواة تتكون من نواة Kryo 585 تعمل بتردد أقصى يبلغ 3.2 جيجاهرتز، وثلاثة نوى Kryo 585 تعمل بتردد 2.42 جيجاهرتز، وأربعة نوى Kryo 585 تعمل بتردد 1.8 جيجاهرتز، وتقترن هذه الشرائح بوحدة معالجة الرسومات Adreno 650، ومعروف عن شرائح Snapdragon 870 أنها جيدة للألعاب وسيناريوهات الاستخدام المتقدم.

والفارق بين هذين الهاتفين هو تكوين الذاكرة، حيث يوفر جهاز بوكو ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجابايت من تخزين UFS 3.1 الداخلي، بينما يوفر Realme GT Neo 3T ما يصل إلى 8 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي في المتغير المتطور.

الكاميرا

يحتوي الهاتفان على الجانب الخلفي على نفس المستشعرات وهي عبارة عن كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، لكن POCO F4 يتميز عن منافسه في قسم الكاميرا لأنه يحتوي على عنصر إضافي الذي يتواجد غالبًا في الهواتف المتطورة فقط، وهذا العنصر هو التثبيت البصري، المعروف أيضًا باسم OIS، كما يأتي بكاميرا أمامية أفضل بدقة 20 ميجابكسل.

البطارية

أبرز ميزة يتفوق فيها Realme GT Neo 3T على POCO F4 هي سعة البطارية التي تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وعمرها أطول بكثير من بطارية بوكو، وعلاوة على ذلك، فهو يدعم تقنية شحن سريع بقدرة 80 وات بدلاً من 67 وات فقط، بينما يحتوي جهاز POCO F4 على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع بقوة 67 وات.

نرفق فيما يلي جدول يتضمن كامل مواصفات الهاتفين الذكيين POCO F4 & Realme GT Neo 3T للمقارنة:

المواصفات Xiaomi POCO F4 Realme GT Neo 3T الأبعاد والوزن 163.2 × 76 × 7.7 ملم. 195 جرام 162.9 × 75.8 × 8.7 ملم.

194 جرام عرض قياس 6.67 بوصة. الدقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD). نوع AMOLED قياس 6.62 بوصة. الدقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD) . نوع AMOLED المعالج Qualcomm Snapdragon 870، ثماني النواة 3.2 جيجاهرتز Qualcomm Snapdragon 870 ، ثماني النواة 3.2 جيجاهرتز ذاكرة 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت. 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت. 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت. البرمجيات Android 12 ،MIUI لـ POCO Android 12 ،Realme UI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.2 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.2 ،GPS كاميرا ثلاثية خلفية 64 + 8 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 20 ميجابيكسل ثلاثية خلفية 64 + 8 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل. البطارية 4500 مللي أمبير، شحن سريع 67 وات 5000 مللي أمبير، شحن سريع 80 واط ميزات إضافية 5G، بطاقتي SIM، شهادة IP53 5G، شريحتين

سعر POCO F4 & Realme GT Neo 3T

يتوفر كلا الهاتفين في السوق الأوروبية بأسعار تبدأ من 399 يورو / 416 دولارًا، وبنتيجة هذه المقارنة نلاحظ أن هاتف POCO يوفر كاميرات أفضل، بينما يحتوي هاتف Realme على بطارية أكبر مع شحن أسرع، فأي هاتف منهما يمكن أن تختار ؟