اطلاق ساعة TechLife Watch R100 من ريلمي بسعر مميز وبمواصفات رائعة

أعلنت شركة ريلمي عن ساعتها الجديدة TechLife Watch S100، حيث ظهرت بإمكانيات مناسبة وسعر مثالي وشكل جميل وشيك وبتصميم رائع، حيث سوف تتوفر بالألوان الأسود والفضي، وتحتوي على بطارية 260 مللي أمبير في الساعة تضمن شحن متواصل إلى خمس أيام على الأقل للتشغيل المستمر، ولكن أهم مواصفات الساعة هو فئة الساعات الذكية الاقتصادية.

مواصفات ساعة TechLife Watch R100

تتوفر مع الألوان الأسود والفضي.

تملك بطارة بسعة 260 ملل أمبير.

تعمل بنظام التشغيل Proprietary OS

تدعم لمبة تعرف الشخص على وصول اشعارات

تدعم خاصية قياس معدل ضربات القلب.

تدعم تقنية قياس SPO2.

تدعم خاصية ميزان الحرارة لقياس درجة حرارة الجسم.

الشاشة والأبعاد وميزات أخرى

تملك شاشة من نوع IPS LCD، بحجم الشاشة 1.69 بوصة ودقة 240× 28 بكسل، وقوة سطوع 530 بوصة، وكثافة الشاشة 218 بكسل لكل بوصة، ويبلغ وزنها الخفيف 34 جرام فقط، وتتوفر مع أبعاد: 11.6× 25.1 × 35.8 مم، مصنوعة من الخارج من البلاستيك والإطار الخارجي من البلاستيك أيضًا، أما الوجه فمصنوع من الزجاج.

مع العلم أن ساعة ريلمي الجديدة مقاومة للمياه والغبار، فتصل إلى عمق 1.5 متر، حاصلة على شهادة IP68، تدعم البلوتوث إصدار A2DP, LE 5.1، ويبلغ سعرها العالمي 52 دولار أمريكي فقط، وما يعادل 1000 جنيه مصر، و195 ريال سعودي.