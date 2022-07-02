هواوي تعلن عن مواصفات هاتف Nova Y90

أعلنت شركة هواوي رسميا عن أحدث هاتف لها ضمن سلسلة Nova في الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا، ووضعت له اسم Nova Y90 وقد وضحت كافة مواصفاته التي ليس بها ميزة عن باقي السلسلة، وفيما يلي نوضح كافة مواصفاته.

مواصفات هاتف Nova Y90

يأتي هذا الهاتف بخامات خارجية تأتي من البلاستيك بالكامل، ودعم تركيب شريحتين إتصال 4G ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

يتكون الهاتف من شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080×2388 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 391 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 90 هيرتز والشاشة بها ثُقب للكاميرا السيلفي.

يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 610

يأتي الهاتف بمساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا رام.

يتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثُلاثية، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل.

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama وتصوير فيديوهات بجودة [email protected]

يأتي الهاتف ببطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 40 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C.

يتوفر الهاتف بألوان الهاتف الأزرق والأبيض والأخضر والأسود

الجدير بالذكر أن هواوي لم تكشف في الخارج عن سعر الهاتف وموعد توافره في الأسواق.