نوكيا تعود إلى السوق بهاتف G11 Plus بكاميرا فائقة الدقة وبطارية تدوم 3 أيام

يبدو أن شركة نوكيا عازمة للعودة مجددًا للواجهة بعد غياب طويل عن الأسواق، بعدما كانت تستحوذ على سوق الهواتف الذكية قبل عقد من الزمن، حيث أعلنت مؤخرًا عن إصدارها الجديد نوكيا G11 Plus الذي يملك العديد من المواصفات الرائعة.

مواصفات نوكيا G11 Plus

أبعاد وهيكل الجهاز: 164.8 × 75.9 × 8.6 ملم، ووزن 192 جرام.

الهيكل زجاج أمامي وإطار بلاستيكي وظهر بلاستيكي

يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد.

يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس.

يملك شاشة من نوع IPS LCD بمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

حجم الشاشة 6.52 بوصة، ودقتها 720 × 1600 بكسل.

يعمل بنظام التشغيل: OS Android 12

المعالجات والذاكرة والرامات

يحمل الهاتف معالج أساسي من نوع Unisoc T606 ثُماني النواة بدقة 12 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع GPU Mali-G57 MP1، وفتحة بطاقة الذاكرة microSDXC، كما يملك ذاكرة داخلية ورامات كالتالي:

32 جيجا 3 جيجا.

64 جيجا 3 جيجا رام.

64 جيجا 4 جيجا رام

الكاميرات والتصوير والبطارية