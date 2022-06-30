مطالبة في الولايات المتحدة الأمريكية بحذف تطبيق TikTok من متجر تطبيقات قوقل وآبل

طالبت لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة من شركتي قوقل وآبل بحذف تطبيق TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما.

حيث اعتبرت الحكومة الأمريكية بأن تطبيق TikTok الصيني يشكل تهديدًا لها، وقد بدأت في مواجهته بصرامة منذ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بسبب الانتشار الواسع للتطبيق في وقت قياسي جدا، خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية يدعو آبل و قوقل لإزالة TikTok من متاجر التطبيقات الخاصة بهما

حيث نشرت مفوضية لجنة الاتصالات الفيدرالية، رسالة رسمية على حسابه على منصة تويتر، وجهها إلى شركتي قوقل وآبل، مطالبًا منهما بإزالة تطبيق TikTok من متجر آب ستور للتطبيقات ومتجر Google Play معتبرًا أن تطبيق تيك توك هو أداة لجمع البيانات للحكومة الصينية٬ حسب تعبيرها.

وتقول الرسالة أنه حتى لو لم يقتنعا شركتي قوقل وآبل المسيطران على الهواتف الذكية في العالم، بسبب أنظمة التشغيل الخاصة بهم، بالادعاءات المقدمة حول كيفية استغلال الصين لـ TikTok لجمع البيانات، فيجب عليهم حذفها لأنها تنتهك إرشادات متجر التطبيقات في كلا النظامين.

ونقلاً عن تقرير حديث لـ BuzzFeed News يفيد بأن موظفي ByteDance الصينيين قد تمكنوا من الوصول إلى بيانات مستخدمي TikTok الأمريكيين في مناسبات متعددة، حيصصرح احدى اعضاء اللجنة إن المزاعم أظهرت كيف أن TikTok “غير ملتزم بالسياسات التي تطلب كلتا الشركتين من كل تطبيق الالتزام بها.”

TikTok تشكل خطرًا قوميا على أمريكيا

قال احد اعضاء اللجنة من الواضح أن شركة TikTok تشكل خطرًا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية بسبب جمعها الشامل للبيانات ومساعدة بكين في الوصول إليها بشكل كامل وبدون تقييد، مما يعني أنها تصل إلى بيانات حساسة عن المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

من الواضح أيضًا أن آلية عمل تطبيق TikTok هي سلوكيات تجعله غير متوافق مع السياسات التي تطلبها شركتي جوجل وآبل، والتي يلتزم بها كل تطبيق كشرط للبقاء متاحًا في متاجر التطبيقات.

كما طالب العضو بالعمل بقانون سياسات متجر التطبيقات مع تطبيق TikTok وإزالته فورًا من متاجر التطبيقات لعدم الامتثال لهذه الشروط، مُضيفًا أنه سيمنح الشركات الوقت الكافي لتنفيذ الطلب أو الرد على الرسالة حتى تاريخ 8 يوليو 2022، في لم يُوضح العضو الإجراءات التي قد يتخذها بصفته رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، إذا لم تمتثل جوجل وآبل لهذا الطلب.