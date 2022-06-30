شاومي تستعد لاطلاق هاتفها 12S Ultra بكاميرا Sony IMX989 ومقاس 1 بوصة

شاومي تستعد هذه الأيام لإطلاق أحد أقوى هواتفها الرائدة المنتظرة في الرابع من يوليو المقبل، إنه هاتف: 12S Ultra، حيث يحمل قدرات تصويرية غير مسبوقة من قبل، بجانب مواصفات رائعة، حيث يحتوي على مستشعر كاميرا جديد بمقاس 1 بوصة من شركة سوني اليابانية الرائدة في مجال التصوير: IMX989، مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من السيراميك، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو في وضع الاستعداد.

مواصفات شاومي 12S Ultra

الشاشة يحتوى الهاتف على شاشة من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.81 بوصة، ودقة الشاشة 1440×3200 بكسل (+2K)، وأبعاد الشاشة 20:9، ونسبة 91.4%، وكثافة البيكسلات 521 بكسل في كل إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. المعالجات معالج أساسي من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 ثُماني النواة، ودقة التصنيع 4 نانومتر، ومعالج الرسومات Adreno 730 الذاكرة والرامات الرام: 8 أو 12 جيجابايت. الذاكرة الداخلية: 256 أو 512 جيجابايت نوع ذاكرة التخزين UFS 3.1 نوع ذاكرة الرام LPDDR5 نظام التشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة المستخدم MIUI 13

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأولى الأساسية بدقة 50 ميجابكسل.

الكاميرا الثانية للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل.

الكاميرا الثالثة بزاوبة واسعة بدقة 48 ميجابكسل.

فيديو بدقة 4320P 8K بمعدل 30 إطار.

نوع الفلاش فلاش ثنائي

كاميرا السيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

الشحن والبطارية والسعر

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4800 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات، اما عن السعر فيبلغ سعر الهاتف 915 دولار أمريكي.