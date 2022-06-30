سناب شات تبدأ بإطلاق سناب شات بلس في بعض الدول منها المملكة العربية السعودية

مثلما أعلنت من قبل سناب شات صاحبة التطبيق الشهير على مستوى العالم عن إطلاق نسخة مدفوعة من تطبيق سناب شات تسمى سناب شات بلس وهو نفس الاسم الذي كان مقترح منذ البداية وأيضا خلال الفترة التجريبية.

أكثر من 332 مليون شخص حول العالم يستخدمون سناب شات يوميًا للتعبير عن أنفسهم والعيش في الوقت الحالي والتعرف على العالم والاستمتاع معًا.

وأصبح الآن من المؤكد معرفة الميزات الحصرية التي تنفرد بها الخِطَّة المدفوعة عن التطبيق المجاني الذي يستخدمه عدد كبير من المستخدمين عبر العالم، فمع أول استخدام لهذه النسخة الجديدة من سناب شات بلس ظهرت عدة مميزات خاصة بالخطة المدفوعة ومنها مثلا:- إمكانية تغيير صورة التطبيق والقدرة على معرفة الأشخاص الذين أعادوا مشاهدة قصصك وأيضا إمكانية وصول مستخدم الخِطَّة المدفوعة إلى المميزات الجديدة التي تضيفها الشركة من أجل اختبارها بشكل تجريبي مبكر عن باقي المستخدمين وتجربتها وتقييمها.

هذا وقد تم تقديم الخِطَّة المدفوعة من سناب شات بلس باشتراك شهري 3.99 دولار أمريكي، وقد تم طرح هذه الخِطَّة في عدة دول بشكل مبدئي بدءا من اليوم وهذه الدول هي (الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة العربية السُّعُودية والإمارات العربية المتحدة)، مع طرح إضافة عدد من الدول بشكل دوري ومستمر.