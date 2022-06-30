اطلاق ساعة TechLife Watch R100 من ريلمي

أطلقت شركة ريلمي أحدث ساعاتها الذكية وهي TechLife Watch R100، التي يمكن من خلالها إجراء مكالماتك الهاتفية مباشرة، وذلك بفضل تقنية البلوتوث 5.2.

يمكن إجراء المكالمة بعد تفعيل الاقتران بين الهاتف الذكي والسماعة والميكروفون المدمجين معًا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

مواصفات الساعة TechLife Watch R100

هذا وكشفت الشركة الصينية ريلمي عن ميزات الساعة الذكية الجديدة، التي تتضمن خاصية مقاومة الماء وفقا لفئة الحماية IP68، من ثم يمكن استخدامها أثناء السباحة.

وبحسب الوكالة، تأتي الساعة بجسم مستدير يشتمل على شاشة TFT LCD قياس 32.1 بوصة وبدقة وضوح 360 × 360 بيكسل وحد أقصى لشدة لسطوع يبلغ 450 نيت، مع إمكانية تخصيص التصميم بأكثر من 100 شكل للمينا.

وتُحاط الشاشة بإطار من الألومنيوم باللون الأسود أو الفضي. وتزن الساعة الذكية 46 جراما، مع سوار سيليكون أسود أو بيج.

وتم تجهيز الساعة بمستشعر لقياس معدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2). وتشمل الوظائف الصحية الأخرى مراقبة مستوى التوتر النفسي وجودة النوم وتمارين التنفس وتتبع النشاط. ويتوفر أكثر من 100 وضع رياضي مختلف.

وتسمح شحنة واحدة للبطارية بمدة تحدث تصل إلى 10 ساعات، تستمر البطارية في العمل لفترة تصل إلى 7 أيام.

سعر ساعة TechLife Watch R100

يبلغ سعر السماعة الذكية بحسب الموقع الرسمي لشركة ريلمي، 3999 روبية هندية هو ما يعادل نحو 191 ريال سعودي.