كيف تُنشئ تطبيقًا لشركتك بدون خبرة برمجية

قبل سنواتٍ قليلةٍ لم تكن مهمة إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة باستخدام الأدوات والبرامج التقنية أمرًا موثوقًا ولكن في هذه الأيام لم يعد هذا هو الحال حيث أصبح بإمكانك إنشاء تطبيق لشركتك، أو لأعمالك بكل سهولة وبساطة دون أن تكون لديك خبرة برمجية، حيث ستحصل على تطبيق موثوق يساعدك في نقل أعمالك إلى مستوى احترافي يتوافق مع التطور التقني الذي يحصل في أيامنا هذه.

تطبيقات تساعدك على إنشاء تطبيق لشركتك

رغم أن التطبيقات المذكورة أدناه تساعدك في الحصول على تطبيق مميز لشركتك إلا أنك قد تحتاج في بعض الأحيان إلى إضافة مزايا أخرى إليه لم تجدها في الأدوات والبرمجيات أدناه، وفي هذه الحالة لا بد أن تستفيد من المصممين المحترفين الذين تجدهم في منصات العمل الحر مثل مستقل وخمسات وهم يساعدوك في الحصول على تطبيقات احترافية ومتكاملة، أما عن أسهل برامج إنشاء التطبيقات التي لا تحتاج إلى خبرة برمجية نذكر لك:

برنامج Composer Pro

Composer Pro عبارة عن منصة احترافية تتيح لك إنشاء تطبيقات تعمل على أي جهاز، ولن تحتاج إلى أي خبرة برمجية من أجل إطلاق تطبيقك عبر هذه المنصة، حيث ستحصل على العديد من التصميمات التي يمكنك الاختيار من بينها عبر أسلوب السحب والإفلات السهل، بالإضافة إلى ذلك ستجد أكثر من 500 مكون إضافي تساعد أن يصبح تطبيقك متكامل، يعد برنامج Composer Pro مجانيًا بنسبة 100% ويتضمن إمكانية نشر التطبيقات على متجر جوجل وأب ستور، ويمكن استخدام التطبيقات التي تم إنشاؤها على الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية، والحواسيب.

برنامج thinkable

من المتوقع أنك سمعت عن لغة البرمجة سكراتش التي تُستخدم لإنشاء التطبيقات بسهولة عبر الكتل البرمجية التي يمكنك إدراجها عبر ميزة السحب والإفلات لتكوين تطبيق متكامل دون أن تكتب أي سطر برمجي، وبرنامج thinkable حصل على الإلهام من سكراتش فهو يمتلك واجهة بناء تطبيقات الأجهزة المحمولة المشابهة كثيرًا لسكراش حيث يمكن إنشاء تطبيق وكأنك تلعب لعبة، وكل ذلك يتم من خلال واجهة مستخدم سهلة.

أداة GoodBarber

هذه الأداة تمكنك من إنشاء تطبيق للأجهزة المحمولة يجعل عملك أكثر سهولة ويسر، وتستخدم أداة GoodBarber أفضل التقنيات التي تساعدك على إنشاء أي تطبيق بسرعة، مثل تطبيقات التجارة الإلكترونية، وتطبيقات إدارة المحتوى، وما إلى ذلك، ومن خلال خيارات وإمكانيات التصميم القوية يمكنك تقديم تجربة مستخدم عالية الجودة، وهو يتيح لك إنشاء تطبيق PWA (تطبيق الويب التقدمي) الذي يعمل على أي جهاز، وبالإضافة إلى ذلك يقدم GoodBarber ميزات متقدمة مثل الإشعارات المنبثقة، ووضع عدم الاتصال بالإنترنت، وما إلى ذلك، وستحصل على عدة مزايا في تطبيقك عند استخدام GoodBarber منها نظام إدارة المحتوى، ونظام تسجيل الدخول التلقائي، والدفع بنقرة واحدة، وعربة التسوق، والدردشة المباشرة مع العملاء وغير ذلك الكثير.

برنامج Swing2App

Swing2App هو أحد أفضل برامج تطوير التطبيقات التي تتيح لك إنشاء تطبيقات مبتكرة ومميزة مع إمكانية اختبارها، وتصحيح أخطائها، وتنزيل ملف التثبيت الخاص بها بسرعة وسهولة دون أن تمتلك مهارات برمجية، وهو يمكّنك من تشغيل تطبيقاتك على أب ستور، وجوجل بلاي، والتحقق منها، كما يساعدك على الترويج لتطبيقك من أجل جذب انتباه الجمهور إليه وبالتالي تنمية أعمالك.

يوفر تصاميم وقوالب لإنشاء تطبيقات ذات مظهر احترافي.

يتضمن ميزات أمان متطورة تتيح لك حماية معلومات مستخدمي تطبيقك.

يسمح لك بإضافة المحتوى وتعديله مباشرة دون الحاجة لاستخدام الرموز البرمجية.

يدعم متجر أندرويد بلاي، ومتجر تطبيقات آيفون، مما يتيح لك نشر تطبيقك بسهولة.

يتضمن أدوات إدارة تطبيقات قوية لتشغيل التطبيق.

يوفر ميزات إدارة الدفع، والاشتراك مما يتيح لك التحكم الكامل في وظائف تطبيقك.

منصة AppyPie

ساعدت AppyPie أكثر من 3 مليون منشئ محتوى على إنشاء تطبيقات جوال كاملة الوظائف من دون أن تكون لديهم أي خبرة برمجية، لهذا يمكنك الاستفادة منها لانشاء تطبيق خاص بشركتك يدعم كل من أندرويد، وIOS، مع إمكانية تشغيل تطبيقك على متصفح الويب مثله مثل أي موقع آخر، طريقة عمل AppyPie واضحة للغاية فهو يمتلك العديد من فئات التطبيقات التي يمكنك اختيار إحداها بناءً على ما تفكر بإنشائه، حيث توجد فئات مثل:

تطبيقات اجتماعية.

تطبيقات الوسائط المتعددة.

التجارة الإلكترونية.

التواصل.

المعلومات.

وتقدم لك AppyPie مساعدة مجانية لنشر تطبيقاتك في جوجل بلاي، أو متجر أبل، وتوفر لوحة تحكم مركزية تمكّنك من إدارة كافة احتياجات تطبيقاتك.

برنامج Adalo

يساعدك Adalo في تصميم تطبيقات جديدة بخطوات بسيطة، حيث ستكون قادرًا على التحكم بشكل تام في التصميم الخاص بتطبيقك باستخدام مكونات السحب والإفلات، يتضمن أدالو العديد من المميزات التي تجعل عملية إنشاء التطبيقات سهلة وبسيطة:

اختيار نموذج أولي والتعديل عليه لإنشاء تطبيقك الخاص.

سحب وإسقاط الكتل البرمجية لإنشاء واجهة التطبيق.

ربط جميع الصفحات ببعضها البعض بشكل سلس ومرن.

إضافة خيارات الدفع، والنماذج، والقوائم وغير ذلك الكثير.

يمكنك إضافة رموز لتسهيل استخدام التطبيق بالنسبة للعملاء.

تستطيع استخدام أشكال، وأحجام مختلفة من الرموز، والأزرار، والصور وما إلى ذلك.

أداة Apache Cordova

Apache Cordova هو إطار عمل مفتوح المصدر يمكّن مطوري الويب من استخدام لغات البرمجة HTML، و CSS و JavaScript لإنشاء تطبيق يعمل على كافة الأنظمة الأساسية للجوّال، يعد كوردوفا مفيدًا للغاية بالنسبة لمطوري الويب حيث يساعدهم على تحويل مواقعهم الإلكتروني إلى تطبيقات بسهولة، وفي سبيل ذلك يوفر كوردوفا مجموعة واسعة من المكونات الإضافية لتحسين وظائف التطبيق الذي تريد إنشاءه.

من السهل إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل على مختلف الأنظمة عبر Apache Cordova.

يمكن توسيع مهام التطبيقات عبر استخدام المكونات الإضافية التي تسمح للمطورين إضافة المزيد من الوظائف إلى تطبيقاتهم.

تتيح واجهة سطر الأوامر في كوردوفا للمستخدمين إمكانية إنشاء مشاريع جديدة وبنائها على منصات مختلفة وتشغيلها على أجهزة مختلفة، أو اختبارها عبر برامج المحاكاة.

يمكنك استخدام مجموعة من مكونات كوردوفا الأساسية لإنشاء أساس التطبيق.

برنامج Buildfire

Buildfire هو منشئ تطبيقات مجاني 100% وقابل للتخصيص بالكامل، و بسيط، يساعدك على إنشاء تطبيقات أندرويد، و IOS، وتطبيقات الويب، يسهل العمل على هذا البرنامج بسبب خاصية السحب والإفلات الأنيقة، ومن أهم ميزات Buildfire أنه برنامج مخصص لتطوير التطبيقات سواء للمبتدئين أو المحترفين، والميزة الرئيسية ل Buildfire هو النظام المساعد الخاص به حيث يبدأ كل تطبيق جوال تقوم بإنشائه باستخدام هذا النظام من خلال انتقاء مجموعة من المكونات الإضافية، والأدوات التي تغطي جميع المجالات الرئيسية للوظائف والأدوات لتطبيقات الهاتف المحمول المشابهة على سبيل المثال إذا كنت ترغب بإنشاء تطبيق للتجارة الإلكترونية فيمكنك اختيار نموذج Shopify مثلًا.

يمتلك واجهة مستخدم بسيطة ومتكاملة.

يوفر لك ميزة Connect التي تمنحك تجربة قوية عبر دمج أو توسيع أي عنصر في تطبيقك.

يمكن دمج التطبيق الذي أنشأته عبره مع أي واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3, 4



