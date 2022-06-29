كاميرا قوقل تحصل على تحديث قبل اطلاق هاتف Pixel 6a

من المتوقع أن تقوم قوقل بتوسيع تشكيلة Pixel 6 الخاصة بها مع إصدار الهاتف الذكي Pixel 6a في 28 يوليو، ووفقًا لتقارير صحفية، طرحت قوقل الآن تحديثًا جديدًا لتطبيق كاميرا قوقل لسلسلة هواتف Pixel قبل إطلاق هاتف Pixel 6a.

ويذكر التقرير أن الإصدار 8.5 من تطبيق كاميرا قوقل لا يجلب أي تغييرات مهمة في التصميم أو الوظائف، ولكنه يتضمن بعض تحديثات البرامج الأساسية المطلوبة للهاتف الذكي القادم Pixel 6a، ويجمع هذا التحديث الجديد بين أجهزة الكاميرا الرئيسية في هواتف سلسلة Pixel 6 مع براعة الحوسبة لشريحة Google Tensor التي من المتوقع أن تحسن جودة الكاميرا في هاتف Pixel 6a الذكي.

توفر التحديث الجديد لتطبيق كاميرا قوقل

وفقًا للتقرير، يتوفر الإصدار 8.5 من تطبيق كاميرا قوقل على متجر Play Store. يذكر التقرير أيضًا أن الإصدار الجديد من التطبيق قد تم طرحه على نطاق واسع عبر جميع طرز Pixel المدعومة حاليًا، والتي تتضمن حتى أجهزة متوسطة المدى مثل Pixel 5a.

أهمية تطبيق كاميرا قوقل

يشير التقرير إلى أن هاتفي Pixel 6 و 6 Pro قد “وضعتا علامة على ترقية رئيسية لأجهزة الكاميرا المستخدمة في هواتف قوقل الذكية”.

ومع ذلك، فإن برنامج قوقل مسؤول بشكل أساسي عن تجربة التصوير المحسنة التي تقدمها أحدث سلسلة Pixel. تدعي الشركة أن تطبيق كاميرا قوقل يعزز جودة الصور أثناء نقر المستخدم عليها.

يحتوي تطبيق الكاميرا هذا على بعض الميزات المهمة التي تقدم ميزات مثل “Real Tone” التي تعكس بدقة لون بشرة الشخص وأدوات أخرى مثل “Super Res Zoom“.