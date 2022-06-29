قوقل تعلن عن موعد توقف Hangouts الكلاسيكي عن العمل

أعلنت قوقل أنه سيتم إغلاق Hangouts الكلاسيكي للمستخدمين في شهر نوفمبر المقبل وترحيل الدردشات إلى تطبيق Chat، وهي نسخة من Hangouts، وكما يعلم مستخدمو Gmail، فإن هذا ليس إعلانًا مفاجئًا وقد استمر عملاق التكنولوجيا في إرسال رسائل تذكير بشأن ترحيل الدردشات لبعض الوقت.

حيث تم بالفعل جعل عملاء Google Enterprise بنتتقلون إلى الدردشة، وستبدأ قريبًا الحسابات المجانية والشخصية التي لا تزال تستخدم Hangouts القديمة على Android و iOS في رؤية شاشة ترقية ستطالبك بالتبديل إلى الدردشة في تطبيق Gmail أو عملاء الدردشة على الأجهزة المحمولة على الأنظمة الأساسية.

كما نصحت قوقل المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بنسخة من بيانات Hangouts الخاصة بهم باستخدام Google Takeout لتنزيله، وأضافت قوقل خيار تعديل المستندات أو العروض التقديمية أو جداول البيانات مع التحرير جنبًا إلى جنب في الدردشة.

وتأتي Google Chat أيضًا مع Spaces ، وهو مكان مخصص لموضوع معين، ومن خلال العرض المدمج الجديد في Gmail ، يمكن استخدام الدردشة جنبًا إلى جنب مع Inbox و Meet و Spaces. قالت قوقل أيضًا إنها ستضيف ميزات جديدة إلى الدردشة مثل الاتصال المباشر والترابط المباشر في Spaces والقدرة على مشاركة وعرض صور متعددة في الأشهر المقبلة.