المظهر الجديد لـ Gmail على وشك الظهور لعدد من المستخدمين

طرحت قوقل واجهة مستخدم محدثة لـ Gmail في فبراير الماضي والتي تقرب Meet و Chat و Spaces، وتقدم قوقل للمستخدمين مظهرًا أكثر حداثة وذلك بفضل التصميم الأنيق Material You. لكن بدءًا من اليوم سيتحول حسابك إلى طريقة العرض الجديدة افتراضيًا قريبًا جدًا.

حيث إن واجهة المستخدم المحدثة تجمع الأزرار للبريد ، و Meet ، و Spaces ، والدردشة في قائمة واحدة أعلى الشريط الأيمن بدلاً من إظهار عدة محادثات من كل واحدة في القائمة. لا يزال الوصول إليها سهلاً بدون عرض كل شيء على الشاشة في وقت واحد ، ويمكنك الانتقال سريعًا إلى محادثة في أي قسم حيث ستظهر قائمة عند تمرير الماوس فوق الرمز الخاص بها.

وإذا كنت تريد فقط أن يكون لديك شكل معين من أشكال الاتصال على الشاشة دون الأنواع الأخرى (مثل Gmail)، فسيكون القيام بذلك أسهل قليلاً لأن الدردشة والباقي لم يعد مدرجًا أسفل البريد الوارد والتصنيفات الخاصة بك بعد الآن.

وفقًا لقوقل، يمكنك اختيار التطبيقات المضمنة هناك في قائمة الإعدادات السريعة، حيث ستتمكن من العودة إلى المظهر القديم إذا كنت تفضل ذلك. على عكس الإصدار المعتاد لمدة 15 يومًا للميزات الجديدة، تقول قوقل إن هذه الميزة “إطلاق موسع”، لذلك بينما تأتي إلى Workspace وحسابات Gmail الشخصية على حد سواء، فقد يستغرق الأمر أكثر من أسبوعين حتى تتغير الواجهة.