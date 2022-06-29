البرازيل تدرس جعل كابل شحن USB-C إلزامي لأجهزة iPhone

أطلقت منظمة الاتصالات البرازيلية Anatel استشارة عامة حول اقتراح بجعل أجهزة شحن USB-C إلزامية لجميع الهواتف الذكية التي يتم بيعها في البلاد.

أقر الاتحاد الأوروبي قانونًا بشأن هذه المسألة في وقت سابق من هذا الشهر، مما يجعل USB-C إلزاميًا لمجموعة من الأدوات الإلكترونية (بما في ذلك الهواتف الذكية) بحلول نهاية عام 2024، وفي الولايات المتحدة يدفع بعض السياسيين الديمقراطيين من أجل تشريع مماثل.

بالنظر إلى أن USB-C أصبح معيار الشحن الافتراضي لهواتف Android الجديدة، فإن مثل هذا التشريع سيكون له أكبر تأثير على شركة أبل، التي لا تزال تستخدم معيار Lightning الخاص بهاتف iPhone.

حيث يشاع منذ فترة طويلة أن أبل تختبر أجهزة USB-C للايفون، وقد اعتمدت بالفعل هذا المعيار للعديد من الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وفي نفس السياق صرحت المنطمة Anatel إن مزايا جعل USB-C إلزاميًا هي في المقام الأول تقليل النفايات الإلكترونية وزيادة الراحة للعملاء.

الجدير بالذكر قالت شركة Anatel إن الاستشارات العامة ستستمر حتى 26 أغسطس.