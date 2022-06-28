شاومي تعلن اطلاق الهاتف Poco X4 GT المخصص للألعاب

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Poco X4 GT في الفئة المتوسطة، لكنه يحمل مواصفات مميزة لجذب اللاعبين، كما أنه يمتاز بسعر مناسب.

وسيكون هاتف Poco X4 GT، متاحا للبيع بدءا من الغد عبر متجر Poco الرسمي على الإنترنت، مقابل سعر يبدأ من 380 يورو.

يستعرض التقرير التالي، مواصفات وسعر هاتف Poco X4 GT، وفقًا لموقع “GSMArena” المتخصص في المقارنة بين الهواتف والأخبار التقنية.

شاومي تغزو أسواق هواتف الجيمنج بهاتف Poco X4 GT

-المعالج

يأتي الهاتف الجديد من شاومي بمعالج Dimensity 8100، هو أحدث معالج لشركة ميديا تيك، يقدم المعالج أداء مميز للألعاب والرسوم.

-الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD وبقوة 144 هرتز، يصل حجمها إلى 6.6 بوصة.

-المساحة والتخزين

تبلغ مساحة الهاتف 128 جيجابايت أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.

-البطارية

تصل بطارية الهاتف إلى 5.080 مللي أمبير، يأتي مع الهاتف شاحن سريع يصل إلى 67 واط.

-الكاميرا

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، تبلغ دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجابيكسل والكاميرا الثانية 8 ميجابيكسل والكاميرا الأخيرة 2 ميجابيكسل.

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Poco X4 GT، مقبس سماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ومكبرات صوت مزدوجة معتمدة من Dolby Atmos، ومنفذ شحن USB من النوع C.