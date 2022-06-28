سامسونج تطلق طرازاتها الجديدة من الهواتف الذكية مناسبة للجميع

أعلنت سامسونج عن إطلاقها احدث ٤ هواتف ذكية تمتاز بالجودة وبسعر مناسب لجميع الفئات المختلفة.

هاتف سامسونج جلاكسي F13

أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي Galaxy F13 الجديد، الذي يمتاز ببطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير ساعة، أوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يمتاز بشاشة قياس 6.6 بوصة، وبدقة وضوح 1080+ بيكسل، كما يأتي بمعالج Exynos 850، إضافًة إلى ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

ويتضمن الهاتف الذكي الجديد على كاميرا خلفية، تتألف من عدسة رئيسية بدقة وضوح 50 ميجابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة للغاية بدقة وضوح 5 ميجابيكسل وعدسة للعمق بدقة وضوح 2 ميجابيكسل مع فلاش LED، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 8 ميجابيكسل.

هاتف سامسونج A03

هذا الهاتف له مواصفات متعددة، حيث يبلغ حجمه حوالي 6.5 بوصة، وبدقة عالية 1600× 720 بيكسل، كما أنه يدعم شبكات الجيل الرابع ومزود بكاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية، والهاتف بمعالج ميديا تك P35 ثماني النواة، وذاكرة تخزين 64 جيجا بايت.

هاتف سامسونج جلاكسي A53 5G

يعتبر هذا الهاتف من أفضل هواتف الفئة المتوسطة، نتيجة لأنه يحتوي على مواصفات بينها: مقاوم للماء والغبار فضلًا عن دعم شريحتين NANO SIM ويدعم الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، يدعم الهاتف مستشعر البصمة وسماعات خارجية ستيريو وبطارية ليثيوم، وكاميرا خلفية رباعية ونظام التشغيل أندرويد.

هاتف سامسونج جلاكسي S 22 Ultra 5G

يعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 وشاشة بقياس 6.8 بوصة وبدقة 1440×3200 بيكسل، كاميرا خلفية رباعية وكاميرا أمامية، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 جيجا رام وذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت\ 1 تيرا بايت، تبلغ سعة البطارية 5000 مللي أمبير إلى جانب العديد من المواصفات المميزة.