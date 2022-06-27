هايسنس تكشف النقاب عن تلفزيون A9H 120Hz OLED مع نظام صوت 80 واط

أعلنت شركة هايسنس عن التلفزيون الذكي A9H بشاشة (OLED). يبلغ حجم التلفزيون 65 بوصة قطريًا وبدقة 3840 × 2160 بكسل – تنسيق 4K.

يتمتع التلفزيون بدعم Dolby Vision IQ و HDR10 +. يصل سطوعه إلى 1000 nits، ومعدل التحديث – 120 هرتز. يوفر هايسنس A9H استنساخًا ممتازًا للألوان مع تدرج ألوان 10 بت. تساعد تقنية MEMC (تقدير الحركة وتعويض الحركة) على التخلص من ضبابية الحركة وتحسين نعومة الصورة.

يحمل التلفزيون معالجًا بأربعة مراكز معالجة على متنه، و Wi-Fi IEEE 802.11a / b / g / n / ac (2.4 / 5 جيجاهرتز) ومحولات Bluetooth 5.0 اللاسلكية، ووحدة تحكم شبكة Ethernet.

القوة الإجمالية للنظام الصوتي 80 واط. فهو يجمع بين خمسة مشغلات متوسطة المدى بقدرة 10 وات، ومكبرات صوت بقدرة 5 وات، ومضخم صوت بقدرة 20 وات. نحن نتحدث عن دعم Dolby Atmos.

تحتوي اللوحة على واجهات HDMI 2.0 (× 2) و HDMI 2.1 (× 2) ومنافذ USB 2.0 و USB 3.0 ومقابس صوت وموصل RJ45 لكابل الشبكة. يمكن التفاعل مع المساعدين الصوتيين Alexa و مساعد قوقل.

يبلغ سعر تلفاز هايسنس A9H الذكي حوالي 2700 دولار.