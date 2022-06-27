تم طرح Matebook 16s و Matebook D16 في السوق الأوروبية

في الشهر الماضي، كشفت شركة هواوي النقاب عن حواسيبها المحمولة Matebook 16s و D16 في الصين. قدمت هواوي الآن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها للسوق الأوروبية. حيث تم الكشف عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة في حدث في اسطنبول، إلى جانب هواوي Nova Y90.

مواصفات Matebook 16s

سترى في جهاز MateBook 16S شاشة IPS LCD مقاس 16 بوصة بدقة 1680 × 2520 بكسل مع أبعاد 3: 2، نسبة تباين 1500: 1. توفر هذه اللوحة نظرة عامة كاملة على طيف ألوان sRGB.

تحتوي هذه الأجهزة معالجات Intel Core H من الجيل الثاني عشر. التكوين الأساسي هو Intel i5-12500H، بينما الجزء العلوي مجهز بـ i9-12900H.

اما من حيث الرسوميات، فهذا الجهاز مزود بمعالج Intel Iris Xe. يأتي الكمبيوتر الدفتري الجديد من هواوي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة LPDDR4x بسعة 16 جيجا بايت ويأتي مزودًا بسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت NVMe PCI. يعمل الجهاز ببطارية 84 واط، ويأتي مع شاحن بقوة 135 واط.

مواصفات Matebook D16

بالنسبة إلى D16، تبلغ دقة الشاشة مقاس 16 بوصة 1،200 × 1،920 بكسل وتغطية sRGB بنسبة 100٪ مع نسبة تباين 1200: 1.

اما من حيث المعالج، سترى انه يتكون من Intel Core i5-12500H أو Intel Core i7-12700H في الكمبيوتر المحمول هواوي D16.

من حيث الذاكرة، يجب أن نذكر 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية NVMe PCIe. يعمل هذا الجهاز ببطارية 60 وات في الساعة وبجانبه سترى شاحن 65 وات.