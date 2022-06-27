إل جي و GS استحوذت على AppleMango المختصة في شحن السيارات الكهربائية

استحوذت إل جي على AppleMango، مطور شاحن بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية، حيث يتزايد السباق لإنتاج كل ما يتعلق بالمركبات الكهربائية على مستوى العالم.

وقالت الشركة إن عملية الاستحواذ، التي تم إجراؤها بالاشتراك مع GS Energy، مشغل محطة شحن EV، و GS Neotek، مزود تكنولوجيا المعلومات، ستسمح لشركة إل جي بالاستفادة من فرص الأعمال والتطوير المستقبلية.

حيث صرح نائب الرئيس الأول لشركة إل جي في بيان: “من المتوقع أن ينمو سوق شحن المركبات الكهربائية بسرعة بسبب الطلب المتزايد على المزيد من السيارات الصديقة للبيئة”. “بالاستفادة من معرفتنا وخبرتنا في قطاع B2B، سنقدم حلولًا مخصصة ومتكاملة لشحن المركبات للعملاء، مما يعزز القدرة التنافسية ويضمن استعدادنا للفرص المستقبلية.”

استحوذت إل جي على حصة 60٪ بينما استحوذت GS Energy و GS Neotek على 34٪ و 6٪ على التوالي في AppleMango، والتي ستصبح شركة تابعة لشركة إل جي بعد الصفقة.

هذا ولم تكشف الشركتان عن الشروط المالية للصفقة، حيث يعتقد بأن حجم الاستحواذ يقدر بـ 7.8 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من عام بعد أن أغلقت إل جي أعمالها في مجال الهواتف المحمولة الخاسرة للتركيز على مجالات نمو مثل السيارات الكهربائية وإنترنت الأشياء (IoT) وحلول B2B.