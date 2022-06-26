مع إقتراب نهاية دعم ويندوز 8.1 .. كيف تخطط مايكروسوفت لتنبيه المستخدمين بإنتهاء الدعم

أصدرت مايكروسوفت نظام التشغيل Windows 8.1 كخليفة لنظام التشغيل Windows 8 في عام 2013، بينما أعلنت الشركة بانتهاء “الدعم الأساسي” لنظام التشغيل Windows 8.1 في يناير 2018، ومع ذلك، تلقى Windows 8.1 خمس سنوات إضافية من “الدعم الممتد” في إطار نهج دعم دورة حياة مايكروسوفت .

وخلال هذه الفترة، اتيح للمستخدمين – وسيستمرون في الحصول على – تحديثات أمنية منتظمة وتحديثات البرامج الممكنة والمساعدة الفنية، وقد أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا أنها ستتوقف عن دعم Windows 8.1 اعتبارًا من 10 يناير 2023.

كيف ستنبه مايكروسوفت المستخدمين بتاريخ انتهاء الدعم

ذكرت مايكروسوفت أن مستخدمي Windows 8.1 سيبدأون في رؤية تنبيهات من الشركة يطلب منهم تحديث إصدار Windows الخاص بهم إلى الإصدار الذي لا يزال يدعم مايكروسوفت، واعتبارًا من (يوليو)، سيبدأ المستخدمون في تلقي الإشعار حيث سيحصلون على ثلاثة خيارات قابلة للنقر باسم – “مزيد من المعلومات” أو “ذكّرني لاحقًا” أو “ذكّرني بعد تاريخ انتهاء الدعم” الذي سيستمر حتى كانون الثاني (يناير) 2023.

بدائل لمستخدمي Windows 8.1

بخلاف Windows 7، فإن مايكروسوفت لن تقدم تحديثات أمنية موسعة لنظام التشغيل Windows 8.1، كما تؤكد الشركة، أن مستخدمي Windows 8.1 سيتوقفون عن تلقي تحديثات الأمان بعد 10 يناير 2023، ومع ذلك، تحث مايكروسوفت المستخدمين على التبديل إما إلى Windows 10 أو أحدث إصدار من Windows 11، ومن المهم ملاحظة أن الشركة ستدعم Windows 10 وسيدعم مستخدموها الاستمرار في تلقي تحديثات الأمان حتى 14 أكتوبر 2025.