تطبيق Google Home يحصل على تصميم جديد .. تعرف على أبرز ميزاته

نشرت قوقل تحديثًا جديدًا لتطبيق Google Home، التحديث الجديد متاح لكل من مستخدمي أندرويد و iOS، حيث أن أحدث إصدار من التطبيق يقدم أيضًا نصائح حول كيفية تحسين إعداد منزلك الذكي.

وستتألف علامة التبويب الأحداث أيضًا من جميع الأحداث التي تحدث في منزلك الذكي أو التي تحتاج إلى اهتمامك، ويمكنك الوصول إلى علامة التبويب الأحداث من أسفل يمين الشاشة، ويمكنك أيضًا رفض الأحداث باستخدام القائمة الفائضة المكونة من ثلاث نقاط أو يمكنك أيضًا النقر فوق حدث معين للتحقق من التفاصيل.