تسريبات تظهر مواصفات سماعة أبل AirPods Pro 2

كشفت تسريبات عن بعض التفاصيل حول سماعة آبل AirPods Pro 2، حيث تستعد آبل لتوسيع تشكيلة سماعات الأذن الخاصة بها والتي من المتوقع أيضًا إصدارها قريبًا، وشارك التقرير أيضًا بعض الصور التي تكشف عن تصميم AirPods Pro 2 الذي سيصدر قريبًا.

حيث من المتوقع أن تتميز سماعات الأذن القادمة بشريحة H1 ومن المحتمل أن تدعم إلغاء الضوضاء النشط التكيفي، وعلاوة على ذلك، من المفترض أيضًا أن تقدم AirPods Pro 2 أداءً محسنًا واستخدامًا أفضل للطاقة.

تصميم آبل AirPods Pro 2 المتوقع

كشفت بعض الصور التي نشرها المصدر أن علبة الشحن ستدعم منفذ USB-C الذي سيوفر شحنًا سريعًا محسنًا، وعلاوة على ذلك، يشير المصدر أيضًا إلى أن تصميم سماعات الأذن القادمة هو تقريبًا نفس تصميم AirPods Pro الأصلي و AirPods 3، هذا ومن المتوقع أيضًا أن تأتي السيقان في AirPods Pro 2 مزودة بحساسية ضغط مماثلة.

الميزات المتوقعة من آبل AirPods Pro 2

من المتوقع أن يتميز آبل AirPods Pro 2 بوظيفة Find My المحسّنة جنبًا إلى جنب مع الإضافات الجديدة مثل مراقبة معدل ضربات القلب ووضع المساعدة للسمع.

ويشير المصدر إلى أن مستشعر معدل ضربات القلب قد يكون لديه أيضًا القدرة على مراقبة درجة الحرارة أيضًا، ومع ذلك، لا يوضح المصدر بوضوح ما إذا كانت مراقبة درجة الحرارة ستكون متاحة على سماعات الأذن القادمة أم لا.

ومن المحتمل أن يعمل وضع Hearing Aid جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن الجديدة، والتي قد تحتوي أيضًا على ميكروفون لنقل كل ما تسمعه إلى سماعة الأذن للحصول على تجربة أفضل، وعلاوة على ذلك، من المحتمل أيضًا أن تشتمل علبة الشحن الجديدة على مكبر صوت يمكنه تشغيل الأصوات أثناء قيام المستخدم بتنشيط وظيفة Find My، ستجعل هذه الميزة من السهل على المستخدمين تحديد موقع علبة AirPods Pro 2 الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تعمل سماعات الأذن القادمة على تحسين جودة الصوت من خلال الجمع بين وحدات محرك عالية السعة ومكبرات صوت ذات نطاق ديناميكي عالٍ مع EQ التكيفي التلقائي، والصوت المكاني لتتبع الرأس ومشاركة الصوت، كما يذكر المصدر.