بسبب التتبع، قوقل وآبل معرضان للتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)

أظهر تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال أن أربعة مشرعين ديمقراطيين من لجنة التجارة الفيدرالية يريدون التحقيق مع قوقل وآبل بسبب جمع وبيع المعلومات الشخصية لمستخدميهم.

وفقًا للمصدر، كتب المشرعون في رسالة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية أن قوقل وآبل “سهلوا عن قصد هذه الممارسات الضارة من خلال إنشاء معرفات تتبع خاصة بالإعلانات في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة الخاصة بهم.”

ومع ذلك، تسلط صحيفة وول ستريت جورنال الضوء أيضًا على أن الشركتين أجرتا تحسينات للحد من جمع بيانات المستخدم. آبل، على سبيل المثال، اتبعت العديد من الأساليب المختلفة مع تسجيل الدخول باستخدام آبل وشفافية تتبع التطبيقات وحتى تقرير الخصوصية.

وقالت الرسالة الموجهة من اللجنة إلى رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان إن الشركتين فشلتا في إبلاغ المستهلكين بمخاطر الخصوصية والأمان التي ينطوي عليها استخدام الاجهزة التي تعمل بنظام iOS و Android.

كما ذكرت الرسالة أيضًا أن كل من قوقل وآبل صممتا أنظمة تشغيل الهاتف المحمول الخاصة بهما “لتضمين معرفات التتبع الفريدة التي قاموا بتسويقها خصيصًا لأغراض الدعاية”.

قال الديمقراطيون إن المعرفات أدت إلى سوق بيانات غير منظم من خلال إنشاء جزء واحد من المعلومات يمكن ربطه بجهاز. يمكن لوسطاء البيانات وعملائهم بعد ذلك استخدام هذه المعلومات للعثور على معلومات إضافية حول مستخدمي الهاتف المحمول.

من جهة اخرى صرح متحدث باسم قوقل: ” بأن قوقل لا تبيع أبدًا بيانات المستخدم ، ويحظر Google Play بصرامة بيع بيانات المستخدم من قبل المطورين”. “بالإضافة إلى ذلك، لدى Google Play سياسات معمول بها تحظر استخدام هذه البيانات لأغراض أخرى غير الإعلانات وتحليلات المستخدم. أي ادعاءات بأن معرّف الإعلان تم إنشاؤه لتسهيل مبيعات البيانات خاطئة بكل بساطة “.

قال ممثل قوقل إن معرّف الإعلانات تم إنشاؤه لمنح المستخدمين من التحكم وتزويد المطورين بطريقة أكثر خصوصية لتحقيق الدخل من تطبيقاتهم بشكل فعال.

في أبريل، أطلقت قوقل قسم أمان بيانات Google Play لمنح المستخدمين مزيدًا من الشفافية في المعلومات التي تجمعها التطبيقات.

نص الخطاب على أن البيانات التي يتم شراؤها أو الحصول عليها من مطوري التطبيقات والمعلنين عبر الإنترنت يمكن أن تشمل أيضًا نشاط تصفح الويب للمستخدمين وتحركاتهم.

ايضا في العام الماضي ، أعلنت شركة آبل عن تغييرات في الخصوصية في نظام التشغيل iOS، حيث تتطلب من كل تطبيق أن يطلب من المستخدم الإذن للوصول إلى معرّف الجهاز بينما حددت قوقل خططًا لجعل المطورين يكشفون عن كيفية مشاركة بيانات المستخدم بواسطة التطبيقات.

أقرت الرسالة الموجهة إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن شركتي آبل وجوجل سمحتا للمستهلكين بإلغاء الاشتراك في التتبع ، لكنها أشارت إلى أن الشركتين تطلبان من المستخدمين اتخاذ خطوات لإيقاف تشغيلهم.

قامت شركة آبلايضا بتمكين معرف التتبع افتراضيًا وتطلب من المستهلكين البحث في “إعدادات الهاتف لإيقاف تشغيله” ، كما جاء في الرسالة.

لا تزال قوقل تُمكّن معرّف التتبع افتراضيًا، وحتى وقت قريب “لم تزود المستهلكين بإلغاء الاشتراك” ، وفقًا لرسالة اللجنة.

وفي نفس االسياق كتب المشرعون: “لقد حان الوقت لوضع حد لأضرار الخصوصية التي تفرضها هذه الشركات على المستخدمين”.