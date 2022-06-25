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يوفر تويتر تشغيل أو إيقاف التسمية التوضيحية المغلقة إلى تطبيقات iOS و Android

كل ما تحتاج إلى معرفته

خالد 25 يونيو 2022
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تويتر - التسمية التوضيحية المغلقة

يوفر تويتر الآن خيار تشغيل أو إيقاف تشغيل ميزة التسميات التوضيحية المغلقة في تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة به لأجهزة Android و iOS.

حيث أعلن تويتر عبر تغريدة أن تبديل التسميات التوضيحية المغلقة متاح الآن لجميع مستخدمي تويتر لنظام Android أو iOS. وصف إعلان تويتر ميزة تطبيق الهاتف المحمول الجديدة بأنها زر “CC” الذي يعمل مع مقاطع الفيديو مع تمكين التسميات التوضيحية.

وفي سياق اخر، أكد موقع تويتر في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه يعمل على ميزة “ملاحظات” المضمنة التي ستسمح للمستخدمين بكتابة نص طويل بدلاً من الاضطرار إلى وضع رابط مقال أو مدونة قاموا بكتابتها.

في الوقت الحالي ، تقتصر عدد التغريدات الى 280 حرفًا. ميزة “ملاحظات” قيد الاختبار حاليًا ولا تتوفر إلا في مناطق معينة مثل الولايات المتحدة وغانا وكندا.

ستكون الملاحظات قسمًا منفصلاً في التطبيق حيث سيتمكن مستخدمو تويتر من كتابة محتواهم الطويل في علامة التبويب “كتابة”. يمكن بعد ذلك تضمين هذه الملاحظة الطويلة في تغريدة لاحقًا لنشرها.

ذكر موقع تويتر أيضًا أن مجموعة من الكتاب ساعدوا النظام الأساسي في اختبار الميزة من خلال نشر الملاحظات مع التغريدات الأخرى والصور ومقاطع الفيديو المضمنة فيها.

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