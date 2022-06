يوفر تويتر تشغيل أو إيقاف التسمية التوضيحية المغلقة إلى تطبيقات iOS و Android

يوفر تويتر الآن خيار تشغيل أو إيقاف تشغيل ميزة التسميات التوضيحية المغلقة في تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة به لأجهزة Android و iOS.

حيث أعلن تويتر عبر تغريدة أن تبديل التسميات التوضيحية المغلقة متاح الآن لجميع مستخدمي تويتر لنظام Android أو iOS. وصف إعلان تويتر ميزة تطبيق الهاتف المحمول الجديدة بأنها زر “CC” الذي يعمل مع مقاطع الفيديو مع تمكين التسميات التوضيحية.

The choice is now yours: the closed caption toggle is now available for everyone on iOS and Android!

Tap the “CC” button on videos with available captions to turn the captions off/on. https://t.co/GceKv68wvi

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 23, 2022