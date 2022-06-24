BOE تستأنف لإنتاج شاشات OLED لشركة أبل، بعد فترة وجيزة من حظرها من قبل الشركة

يبدو أن شركة تصنيع الشاشات الصينية BOE قد عادت دخول سلسلة التوريد الخاصة بشركة أبل وستواصل تزويد عملائها بشاشات OLED.

منذ وقت ليس ببعيد، حظرت أبل شركة BOE عن تصنيع شاشات OLED لسلسلة iPhone 13 نتيجة لتغيير BOE تقنية تصنيع اللوحات

ذُكر أن المسؤولين التنفيذيين في BOE زاروا شركة أبل لشرح الموقف، وبعد ذلك تم إعطاء الشركة المصنعة الطلبات مرة أخرى.

كان من المرجح أن ترغب أبل في إضافة BOE إلى قائمة سلسلة التوريد الخاصة بها لإعطاء نفوذ تسعير أقل لشركة Samsung و LG ، اللتين تشاركان أيضًا في توريد لوحات OLED الخاصة بـ iPhone 13.

وبحسب ما ورد تشارك الشركات المصنعة للوحة نفسها في صنع وشحن شاشات iPhone 14، بعد تصرفات الشركة المصنعة الصينية التي وضعتها في موقف محرج، قام المسؤولون التنفيذيون في BOE بزيارة إلى مقر شركة ابل في كوبرتينو ، في محاولة لإصلاح الأمر.

بالنسبة إلى سبب رغبة أبل في إعادة التعامل مع BOE، فمن المحتمل أنه مع سلسلة iPhone 14 المتوقع إطلاقها في الأشهر المقبلة، ستحتاج إلى أكبر عدد ممكن من موردي شاشات العرض.

من المتوقع أن تنتج Samsung و LG شاشات LTPO بكميات كبيرة، والتي سيتم تخصيصها لأجهزة iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max الأكثر تكلفة.

يمكن أن تستمر BOE في الإنتاج الضخم لوحدات iPhone 14 و iPhone 14 Max العادية، بافتراض أنها قادرة على الحفاظ على متطلبات الجودة الصارمة لشركة أبل.