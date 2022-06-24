مايكروسوفت تطرح ألعاب جديدة لمتصفح إيدج على نظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11

أعلنت مايكروسوفت أنها بدأت في طرح عدد قليل من الميزات الجديدة المتعلقة بالألعاب لمتصفح إيدج على نظامي التشغيل Windows 10 و Windows 11، وكلها مصممة لجذب اللاعبين إلى متصفح إيدج.

حيث قالت نائب رئيس شركة مايكروسوفت:

“تعمل شركة مايكروسوفت في الألعاب، وكما أعلنا مؤخرًا، فإننا نبني نظامًا أساسيًا لمدة 20 عامًا قادمة يوفر للاعبين الألعاب التي يريدها اللاعبون على أي جهاز يرغبون في لعبه. تواصل فرقنا في جميع أنحاء الشركة التعاون لتقديم خدمات رائعة لتجارب الألعاب عبر الأجهزة، سواء كنت ترغب في اللعب على Xbox أو كمبيوتر شخصي يعمل بنظام ويندوز أو الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي. وكجزء من هذا الجهد المثير، يتطور إيدج لتلبية احتياجات اللاعبين والمساعدة في توفير الألعاب للجميع في كل مكان. “

وفي سياق اخر تقدم مايكروسوفت أيضًا “وضع كفاءة – efficiency mode”، والذي سيسمح للمستخدم بتعيين إيدج لاستخدام موارد أقل عندما يكون ذلك ممكنًا، لكن الجديد وجود خيار لتقليل استخدام الموارد عند لعب إحدى ألعاب المخصصة للحاسوب، بالتالي يكون التأثير على الأداء قليلا ويمكنك الاستمتاع بألعابك دون الحاجة إلى الخروج من المتصفح تمامًا.فيما

فيما يلي قائمة ميزات الألعاب الجديدة التي سيتم طرحها على إيدج

صفحة علامة تبويب جديدة للألعاب

قائمة ألعاب جديدة للعثور على الألعاب المستندة إلى المتصفح

Clarity Boost لتحسين جودة بث الألعاب من خلال Xbox Game Pass

وضع كفاءة جديد يقلل من استخدام إيدج للموارد عند تشغيل اللعبة

يمكن للمستخدمين الحصول على هذه التحديثات من خلال التوجه إلى الإعدادات> حول إيدج والضغط على “التحقق من وجود تحديثات” داخل المتصفح.