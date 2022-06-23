يختبر واتساب بعض الرموز التعبيرية العملاقة للقلب وبشكل متحرك

قدم واتساب إيموجيًا كبيرًا متحركًا للقلب “النابض” لبعض مستخدمي iOS في اختبار تجريبي مرة أخرى في يناير. ومع ذلك، تم تعطيل الميزة في غضون أسابيع قليلة من هذا الاختبار لأسباب معروفة أكثر للشركة.

وفي الوقت نفسه ، سيكون من دواعي سرور مستخدمي أندرويد والذين كانوا ينتظرون إطلاق هذه الميزة منذ شهور أن يعرفوا أنها قيد التطوير لأجهزتهم أيضًا.

حيث نشر المصدر هذه الميزة ، وهي قيد التنفيذ حاليًا ولم تصل بعد إلى مرحلة الاختبار التجريبي. سيكون لدى المستخدمين الذين يستخدمون هذه الميزة رسوم متحركة لجميع شخصيات الرموز التعبيرية للقلب، بغض النظر عن لونها. لعرض الرسوم المتحركة.

من غير المعروف حاليًا ما إذا كان سيتم إعادة إصدار الرسوم المتحركة للرموز التعبيرية للقلب على أجهزة iOS ام لا.

بدأ واتساب العمل على تغييرات الرسوم المتحركة هذه لنظام iOS في ديسمبر الماضي. في الوقت الحالي، يكون رمز تعبيري القلب الأحمر فقط أكبر ويحمل ميزة التحرك.

ومع ذلك ، فإن منافس واتساب، تطبيق تيليجرام يتقدم بفارق كبير في ردود أفعال الرموز التعبيرية و إنشاء الملصقات مع مجموعة واسعة من ردود الفعل المتحركة المعروضة.

حيث تقدم تيليجرام أيضًا دعمًا لتحويل مقاطع الفيديو العادية إلى ملصقات عبر أي برنامج لتحرير الفيديو. علاوة على ذلك ، أطلقت Telegram Premium ملصقات حصرية تحتوي على رسوم متحركة ومجموعة من 10 ردود أفعال رموز تعبيرية جديدة. وبالمقارنة ، فإن واتساب بدأ فقط في البدء في مجال الرموز التعبيرية المتحركة ويمكنك حساب عدد الملصقات التي حصلت عليها في متناول اليد.

لكي نكون منصفين مع واتساب، فقد أدخل مؤخرًا بعض التحسينات على المكالمات الجماعية بالإضافة إلى ضوابط خصوصية أفضل.