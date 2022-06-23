كل ما تود معرفتة عن جهاز iPad Pro للعام 2022 قبل الإطلاق الرسمي

كشفت مواقع تكنولوجية مختصة عن مواصفات جهاز الآيباد اللوحي iPad pro من آبل، والذي من المقرر طرحه ضمن مؤتمر آبل السنوي، الذي يقام في سبتمبر للكشف عن أجهزة الشركة الجديدة.

بدأت الشائعات حول جهاز iPad Pro 2022 في يونيو 2021. وفقًا لمارك جورمان من بلومبرغ، ان جهاز iPad يمكن أن يحتوي على طبقة من الزجاج في الجزء الخلفي من الجهاز لتمكين الشحن اللاسلكي، على الأرجح من خلال MagSafe.

بالاضافة الى ذلك تشير الشائعات ايضا بأن الشحن اللاسلكي سوف يحل محل كابل الشحن التقليدي، مما يسهل على المستخدمين شحن بطارية أجهزتهم.

ميزة الشحن اللاسلكي نمت لتصبح ميزة شائعة في الهواتف الذكية ولكنها نادرة بين الأجهزة اللوحية. حيث أضافت آبل الشحن اللاسلكي إلى أجهزة iPhone في عام 2017 وقامت العام الماضي بتحديثها الى نظام MagSafe القائم على المغناطيس والذي يتميز بسرعة الشحن.

واشار المصدر بأن شركة آبل قد واجهت عقبات في خططها لإعادة تصميم iPad Pro باستخدام MagSafe. حيث كانت الشركة تختبر بأن يكون الجزء الخلفي زجاجًا كاملًا، لكن سيؤدي إلى إرتفاع نسبة تعرض الجهاز للتلف والتضرر السريع وأيضًا أكثر هشاشة.

كما ظهرت النماذج الأولية لجهاز iPad Pro بانه سوف يحتوي على شعار أكبر لشركة آبل في الجهة الخلفية، بتصميم يحاكي جهاز MacBook Pro، على أن يتميز الجهاز بتصميم أكثر قوة لمنع الحوادث نظرا لاحتوائه على مغناطيس أقوى، مما يجعله يدعم الشحن بسرعات أعلى من MagSafe لأجهزة iPhone.

وسيأتي جهاز iPad Pro 2022 بحجم 11 و12.9 إنش للشاشة، على أن يستبدل الإصدار المميز بحجم 11 بوصة شاشة LCD بشاشة miniLED.

وكشفت التسريبات عن أن آبل تتجه لـ طرح الإصدار القادم من جهاز آيباد، بشريحة M2 المتطورة التي تدعم قريباً أيضاً جهاز MacBook Air.

ومن المتوقع أن تكون أسعار جهاز iPad Pro 2022 على النحو التالي:

إصدار بسعة 128 جيجا بايت بسعر 799 دولارا، وإصدار بسعة 256 جيجا بايت بسعر 899 دولارا، وإصدار بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1099 دولارا، وإصدار بسعة 1 تيرابايت بسعر 1499 دولارا، وإصدار بسعة 2 تيرابايت بسعر 1899 دولارا.

ولإصدار Wi-Fi من iPad Pro 12.9 تأتي توقعات الأسعار كما يلي، نموذج بسعة 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولارا، ونموذج بسعة 256 جيجا بايت بسعر 1199 دولارا، و نموذج بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1399 دولارا، ونموذج بسعة 1 تيرابايت بسعر 1799 دولارا، ونموذج بسعة 2 تيرابايت بسعر 2199 دولارا.