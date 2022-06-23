تطبيق Camera + 2 يحصل على تحديث يجعل هاتف الأيفون مدعوما لإلتقاط صور بدقة 48 ميجا بيكسل

حصل تطبيق Camera + 2 الشهير للتصوير الفوتوغرافي على iPhone على تحديث في الايام الماضية، حيث يتطلب التطبيق نظام تشغيل iOS 15.0 و iPadOS 15.0 و watchOS 6.0 أو إصدار أحدث. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ حجم التطبيق 165.9 ميغابايت على نظام iOS.

تحديث لتطبيق Camera + 2 يجعل هاتف الأيفون يلتقط صور بدقة 48 ميجا بيكسل

من ناحية أخرى، قام المطور بتضمين UltraRes، وهي ميزة تسمح للأشخاص بترقية الصور القياسية بدقة 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل. وبالمصادفة، فإن دقة 48 ميجابكسل هي نفس الدقة التي سوف تصل الى كل من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

على وجه التحديد، يدعم برنامج Camera+ 2 الاجهزة iPhone 11 و 9th Gen iPad و iPad mini 6 و 3rd Gen iPad Pro أو الأحدث باستخدام UltraRes.