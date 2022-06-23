أندرويد تضع حلا لمشكلة نسيان كلمة المرور باختصار على شاشتك الرئيسية

نشر موقع 9to5Google التقني، عن حل لمشكلة نسيان كلمة المرور الخاصة بمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

جيث ذكر الموقع التقني، في تقرير له، أن نظام التشغيل أندرويد يهدف إلى السماح لمستخدميه استرجاع كلمة المرور في حال نسيانها، بطريقة سهلة وفي مكان واحد، وتجمع كل المعلومات في مكان آمن، يمكن من خلاله الوصول إلى كلمة المرور بسرعة وسهولة.

و لاسترجاع كلمة المرور، أوضح الموقع، أن مستخدمي أندرويد سيكون بمقدورهم إضافة اختصار “shortcut” لمدير كلمة السر الخاص بقوقل على شاشة أجهزتهم ومهمة المدير هي تتبع جميع المعلومات الخاصة بالتسجيل في الحسابات المختلفة بما فيها كلمات السر.

كما أشار إلى إضافة خدمة جديدة ومميزة ومختلفة عن الخدمة السابقة “مدير كلمة المرور” التي أطلقها قوقل، قبل سنوات لمستخدمي أندرويد، وفي المقابل تتميز الخدمة الجديدة باتاحتها أدوات المصادقة مثل القياسات الحيوية مثل بصمات الأصابع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة، وإدخال كلمة المرور كما في نسخة المتصفح قوقل.

هذا ويتوفر الاختصار الجديد في التحديث الأخير لنظام أندرويد نسخة 22.18، أو الأحدث منها، حيث تتيح لكلمات المرور حفظ وتخزين جميع التفاصيل التي تهم المستخدم، بما فيها اسم المستخدم وكلمات المرور، الأمر الذي يسمح بتتبع أي مشاكل أو مخاطر أمنية، أو التعديل عند الحاجة.