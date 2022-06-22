ريلمي تلمح إلى أن هاتف GT2 Explorer Master سيتم إطلاقه في يوليو

بعد أن كشفت كوالكوم النقاب عن معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الجديد، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي “Realme” أن هاتف GT2 Explorer Master سيكون من بين أول من يستخدمون هذا المعالج الجديد.

أما من ناحية تسعير وموعد اطلاق هاتف GT Explorer Master فسوف يكون بمقابل (435 دولارًا / 410 يورو)، وسوف يتم إطلاقه في الربع الثالث من العام الحالي، وتحديدًا في شهر يوليو القادم.

تم اعتماد هاتف GT2 Explorer Master من قبل TENAA ، والتي كشفت عن شاشة AMOLED 120 هرتز 6.7 بوصة (FHD +) و 6/8/12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين 128/256 / 512 غيغابايت وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

ايضا سوف يكون هناك إصداران بشحن 100 وات و 150 وات. ستحتوي الكاميرات الثلاث الموجودة في الخلف على تكوين 50 + 50 + 2 ميجابكسل وستكون هناك كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وفي نفس السياق هناك هواتف أخرى في الطريق سوف تستخدم المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 إلى جانب ريلمي.

حيث كشفت Asus أن ROG Phone 6 سيستخدم المعالج الجديد القادم في مايو. ايضا ستكون شاومي أول من يطلق هاتفًا يعتمد على نفس المعالج في الصين – من المتوقع أن يكون 12 Ultra.