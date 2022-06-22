تحديث أمني من مايكروسوفت يحمي جهازك من ثغرات خطيرة

أعلنت مايكروسوفت بأنها أطلقت تحديث أمني هام من الناحية الأمنية للمستخدمين لأنظمة تشغيل ويندوز التابعة لها، ويجب على المستخدمين تحديث النظاز بأسرع وقت ممكن على جميع أجهزة الحواسب المكتبية.

حيث تعرض مؤخرا عدد من دمي نظام ويندوز إلى تهديد أمنى خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس قادر على الاستيلاء على البيانات الحساسة من أجهزتهم دون الشعور بذلك. ولم يتمكن تطبيق الحماية الخاص بالنظام “Windows Defender” من التصدي له.

لا تنتظر لتثبيت تحديث Windows لشهر يونيو

حيث نشر تقرير بأن العديد من المستخدمين تعرضوا للتهديد الأمني للفيروس عُرف باسم Follina والذي يستغل ثغرة في نظام مايكروسوفت تجعله يتجاوز الحماية بسهولة والوصول إلى البيانات المخزنة الحساسة للمستخدمين، سواء كانت معاملات بنكية والشراء عبر الانترنت، ان كنت من الذين يقوموا بحفظ بيانات البطاقات البنكية خلال الجهاز.

وبحسب تقارير نقلًا عن خبراء الأمن الإلكتروني، فإن خطورة ثغرة Follina كانت تكمن في ان المتسللين يمكنهم الوصول إلي أنظمة تشغيل الكمبيوتر والتحكم فيها عن بُعد أيضاً.

في هجوم وثقته شركة Proofpoint الأمنية، أرسل قراصنة مرتبطون بالحكومة الصينية مستندات Word ضارة إلى المستخدمين. وعند فتحها، تستخدم هذه المستندات استغلال Follina للتحكم في أداة تشخيص دعم Microsoft (MSDT) لتنفيذ الأوامر التي يمكن استخدامها لتثبيت البرامج وإنشاء حسابات مستخدمين جديدة والوصول إلى البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر أو حذفها أو تغييرها. كما تم استخدام الثغرة في حملات التصيد التي تستهدف الوكالات الحكومية الأمريكية والأوروبية.