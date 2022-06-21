6 نصائح مذهلة لتعليم البرمجة للأطفال

في العالم الذي نعيش فيه اليوم، تبرز فضيلة تعليم البرمجة للأطفال، حيث يُظهر عدد كبير من الآباء اهتمامهم بالبرمجة، وهم يعرفون الأهمية الكبيرة للأكواد في حياتنا التي تتحول إلى أن تصبح رقمية بشكل شبه كامل، رغم ذلك يصعب كثيرًا على أولياء الأمور تعريف أطفالهم بالبرمجة لأنها ليست مثل ألعاب الفيديو، وكرة القدم التي يشعرون بالمتعة فيها، لكن يجب أن تعلم أنه عندما يبدأ أطفالك بالغوص بالبرمجة سيشعرون بالمتعة، إلى أن تصبح تجربة تفاعلية، وممتعة.

أفضل عمر لتعليم البرمجة للأطفال

لا بد أنك تتساءل عن السن المناسب لبدء تعليم البرمجة لأطفالك، الإجابة على هذا السؤال تشير إلى أنه لا يوجد عمر محدد للأطفال عندما يرتبط الأمر بالبرمجة يمكن للأطفال البدء في وقتٍ مبكرٍ عندما في حال كانوا مستعدين لذلك، لكن في الوقت الحاضر أصبح أطفالنا على دراية باستخدام التكنولوجيا بسبب زيادة استخدام الهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية، لذلك لن يجدوا صعوبة في تعلم البرمجة مهما كانت أعمارهم.

لماذا يجب على الأطفال تعلم البرمجة؟

من المهم تعلم البرمجة لأنها تُعلّم الأطفال مهارات مهمة مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع، كما تعتبر البرمجة أيضًا من المهارات المطلوبة في سوق العمل حيث تتزايد الوظائف المتعلقة ببرمجة الكمبيوتر بشكل كبير، لهذا يعد التشفير مهارة أساسية في المستقبل لأنه جزء مهم من التحول الرقمي، وبما أن معظم الخدمات والمنتجات يتم رقمنتها سيصبح الطلب كبيرًا على الموظفين الذين يتقنون مهارات الترميز.

أهم نصائح تعليم البرمجة لأطفالك

يعتقد الكثير من الناس أن تعريف الأطفال على الترميز يعتمد على أن يكون آباءهم، أو أمهاتهم يمتلكون المعرفة بالبرمجة، ولكن هذا الأمر غير صحيح، حيث تتوفر العديد من الموارد المتاحة عبر الإنترنت والتي تساعدك على اكتساب المعلومات الأساسية للبرمجة والتي يمكنك نقلها لأطفالك، إليك الآن نصائح تساعدك على إدخال مفهوم البرمجة إلى عقول أطفالك منذ صغر سنهم تستطيع شرحها لهم دون أن تكون لديك خبرة بالترميز.

وصف البرمجة للأطفال

إذا لم يكن لدى أطفالك دراية بالتعريف الأساسي للبرمجة، فلن يهتموا بها أبدًا ، لهذا قدّم لهم نبذة مختصرة عن البرمجة للأطفال، وعرّفهم على ما الذي يمكنهم إنشاؤه بمساعدة الترميز، وكيف يساعدهم للوصول إلى أهدافهم، ومن الأفضل أن تزودهم ببعض الأمثلة الحية، مثل فتح عدد من التطبيقات، والألعاب من متجر الهاتف المحمول، وأخبارهم أن كل هذه التطبيقات التي يستخدمونها، و الألعاب التي يلعبونها تم إنشاؤها بمساعدة البرمجة، الغرض من وصف البرمجة هو تطوير اهتمام الطفل بها، فإذا شعر بالاهتمام تجاهها يصبح لديه شغفًا أكبر على معرفة المزيد عنها.

تعريف الأطفال بلغات البرمجة المختلفة

بمجرد إطلاع أطفالك على أساسيات البرمجة، فإن الخطوة التالية هي إخبارهم بلغات البرمجة المختلفة المستخدمة في إنشاء التطبيقات، والألعاب، يمكنك أن تقول لهم أنه مثلما نتواصل مع بعضنا البعض بلغتنا الأم، نتمكن أن نتواصل مع أجهزة الكمبيوتر من خلال لغات البرمجة.

هناك لغات برمجة مختلفة تناسب الأطفال مثل سكراتش، و Blockly سهلة الاستخدام، والممتعة، والتفاعلية نظرًا إلى أنها تعتمد على خاصية السحب والإفلات، بصرف النظر عن هذا، هناك العديد من اللغات الأخرى مثل جافا، وسي++، وlua، وما إلى ذلك.

لا تتجاوز أساسيات البرمجة

يرسل العديد من الآباء أطفالهم إلى دورات تدريبية متقدمة بمجال البرمجة، وهذا أمر يجب تجنبه، لأن تعلم الأساسيات أولًا أمرٌ ضروريٌ قبل البدء بالدورات المتقدمة، فإذا كانت أساسيات الترميز غير واضحة بالنسبة لطفلك فلا تتوقع أن يصل إلى مستويات متقدمة بالترميز، كي يتعلم أطفالك أساسيات البرمجة يمكنك ذلك عبر تشجيعهم على مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة، أو الكتب التي تشرح مبادئ البرمجة بشكل ممتع يحبه الأطفال.

عرّف أطفالك على مصطلحات البرمجة

بعد إطلاع أطفالك على أساسيات البرمجة، يمكنك الانتقال تدريجيًا لشرح المصطلحات الرئيسية المستخدمة في الترميز، مثل الحلقات، والمتغيرات، والوظائف، وما إلى ذلك، هذا أمرٌ مهمٌ يبعد الأطفال عن الإصابة بالحيرة أثناء تعلم البرمجة، لكن لا تلقنهم الكثير من المصطلحات لأنهم ينسونها لأنها تصبح خارج نطاق قدرتهم الاستيعابية بسبب كثرتها، تستطيع تعريفهم بالمصطلحات الجديدة بعد أن يستوعبوا السابقة.

استخدم سكراتش للأطفال الصغار وبايثون للأطفال الأكبر

سكراتش هي أداة برمجة مجانية مصممة للأطفال وتعمل في أي متصفح ويب حديث، يمكن لأي شخص تشغيلها والبرمجة من خلال واجهتها الممتعة التي تشبه إلى حد كبير ألعاب الليجو حيث يتوجب على الأطفال تجميع كتل الأكواد عبر خاصية السحب والإفلات لبرمجة ألعابهم أو برامجهم الخاصة، تساعدهم سكراتش على إضافة الحيوية على الشخصيات التي صمموها، كل ذلك من خلال واجهة مستخدم بسيطة، إن سكراتش رائع للأطفال الصغار الذي مازالوا لا يملكون مهارات كتابة الأكواد.

لكن إن الأطفال الأكبر عمرًا الذين يحاولون برمجة برامج أكثر تعقيدًا عبر سكراتش سيجدون حاجزًا يمنعهم من إكمال المهمة، لهذا يجب عليهم الاعتماد على لغة برمجة أخرى مثل بايثون، وهي لغة برمجة ممتازة لأنها تحتوي على ميزة بناء جمل برمجية بسيطة، على عكس لغات أخرى مثل جافا، أو سي شاب، حيث تنتج بايثون أكواد قابلة للقراءة، ولديها مجتمع كبير من المطورين الذين يساعدون أطفالك عندما يحتاجون أي شيء يرتبط بالبرمجة عبر بايثون إن كنت تريد معرفة المزيد عن بايثون تابع الدليل الشامل إلى تعلم لغة بايثون، إذا أتقن طفلك لغة سكراتش فإن اللغة التالية التي يجب تعلمها هي بايثون.

عندما يبرمج طفلك أبعد أنت يديك

البرمجة هي مهارة لا يتم تعلمها إلا من خلال التدريب العملي، لذلك دع أطفالك يبرمجون بأنفسهم، تستطيع البقاء بجانبهم عندما يقومون بذلك لكن لا تلمس أزرار الكيبورد، أو الماوس، وإن كان عليهم النقر فوق قائمة، أو زر أشر إلى الشاشة بإصبعك بدلًا من تحريك الماوس، أو النقر فوق لوحة المفاتيح، وعندما يكون هناك رمز يجب عليهم كتابته اطلب منهم ذلك، قد تشعر بأن الأمر سيكون أسرع إن فعلته بنفسك، لكن ضع في عين الاعتبار أن طفلك يحتاج إلى ممارسة البرمجة أكثر منك.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3