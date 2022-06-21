وصول إعدادات الخصوصية الجديدة إلى واتساب : يمكنك الآن إخفاء آخر ظهور لك فقط عن من تريد

بدأ واتساب العمل على إعداد خصوصية جديد العام الماضي من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإخفاء صور ملفاتهم الشخصية، وآخر مرة شوهدت، ومعلومات حول أشخاص معينين في قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم.

كان التوفر محدودًا كما كان في مرحلة تجريبية، لكن الشركة أعلنت أخيرًا أنها متاحة الآن لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم على أجهزة iPhone و Android.

حتى الآن، لم يكن لديك سوى ثلاثة خيارات خصوصية لصورة ملفك الشخصي، وآخر مرة شوهدت، حيث كانت تحتوي على الخيارات التالية “الجميع ، جهات الاتصال الخاصة بي ولا أحد”.

الآن تمت إضافة خيار رابع إلى هذه الخيارات، يسمى “باستثناء …” ، والذي يمكن استخدامه أيضًا لخصوصية الحالة.

الآن يمكنك إخفاء معلوماتك لأي شخص تريد

كما يوحي الاسم، يتيح لك الخيار الجديد إظهار صورة ملفك الشخصي على واتساب، وآخر ظهور ومعلومات عن أشخاص بخلاف الأشخاص الذين استبعدتهم، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم تشارك آخر ظهور لك مع الآخرين، فلن تقوم بذلك. أن تكون قادرًا على رؤية معلوماتهم وكذلك قراءة الإيصالات.

لتجربة عنصر التحكم الجديد في الخصوصية هذا ، يمكنك الانتقال إلى إعدادات واتساب> الحساب> قائمة الخصوصية على أجهزة iPhone و Android.

أيضًا أعلن واتساب عن العديد من ميزات الاتصال الجماعي التي تتيح للمستخدمين كتم صوت الآخرين وإرسال رسائل إلى جهات اتصال محددة أثناء مكالمة جماعية.

بالإضافة إلى ذلك، سيظهر لك إشعار جديد عندما ينضم شخص ما إلى المكالمة الجماعية. بالإضافة إلى ذلك، في مجموعات الدردشة، يمكن للمسؤولين الآن تنشيط عمليات الشراء التي وافق عليها المسؤول إذا رغبوا في ذلك.