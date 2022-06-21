هاتف Nothing الأول : كل ما تريد معرفته

نظرًا لأن هاتف Nothing الأول أقرب إلى أن يتم الكشف عنه بالكامل، فقد تم الكشف عن بعض التفاصيل الإضافية بفضل ظهور الهاتف لأول مرة، ومؤخرا أيضا علمنا أن الهاتف سيأتي مزودًا بسلسلة من الأشرطة الضوئية على ظهره.

لقد رأينا بالفعل التصميم الأساسي للهاتف في إعلان حديث، ولكن هذا الفيديو يسلط الضوء على حالات مختلفة من حالات الاستخدام، بما في ذلك جعل مصابيح الـ LED تعمل كمؤشر لنسبة شحن البطارية، أو لتنبيه المستخدم بواسطة الضوء على الإشعارات غير المقروءة، أو تزامن الوميض في الوقت المناسب مع نغمات الرنين.

فيما يلي قائمة بجميع الميزات التي يبرزها الفيديو عن هاتف Nothing الأول:

تضيء جميع الشرائط لإظهار الإشعارات.

تضيء الدائرة المركزية أو الدائرة؟ للإشارة إلى الشحن اللاسلكي أو الشحن اللاسلكي العكسي.

يمكن أن يعمل شريط الضوء السفلي كشريط تقدم الشحن.

يمكن أن تضيء جميع الأشرطة لتكون بمثابة فلاش للكاميرا.

يمكن أن تومض جميع الأشرطة في الوقت المناسب مع نغمات الرنين العشر المضمنة في الهاتف.

بصرف النظر عن أشرطة الـ LED نفسها، يوجد أيضًا مؤشر LED أحمر يومض أثناء التقاط للهاتف لمقاطع الفيديو.

اما بالنسبة للقطع الداخلية، نعلم أن الهاتف يعمل بمعالج كوالكم من سنابدراجون، بالرغم من أن المواصفات الأخرى لم يتم الإعلان عنها بعد. نتوقع أن يتغير هذا مع اقترابنا من إطلاق الهاتف الرسمي يوم 12 يوليو.

هذا وأعلنت الشركة عبر حسابها في منصة تويتر، سيتم بيع أول 100 وحدة من الهاتف، كل منها منقوشة برقم إنتاجها، عبر موقع المزاد عبر الإنترنت StockX من 21 إلى 23 يونيو.