كروم يحصل على اعادة لتصميم واجهة التنزيلات لتدعم السحب والإفلات

لقد علمنا منذ بضعة أشهر أن قوقل تعمل على تصميم جديد لواجهة المستخدم لقائمة التنزيلات في متصفح كروم.

حيث يتم وضع هذه القائمة بجوار شريط URL حيث تعرض شريط التقدم والوقت المتبقي ومعلومات أخرى، وسيتم اخفاء ظهورها بأسفل نافذة المتصفح كما هو الحال علية الان.

ومع آخر تحديث لـ Canary ، تحصل واجهة مستخدم التنزيلات المُجددة من كروم على تحديث آخر، وهو سحب الملفات وإفلاتها.

تعمل إعادة تصميم واجهة مستخدم التنزيل القادمة من كروم على تجهيز دعم السحب والإفلات

حيث يتيح لك التحديث الأخير لـ Canary من قوقل سحب ملفات التنزيل وإفلاتها خارج المتصفح. حيث تسهل هذه الخطوة الكثير من الخيارات، بما في ذلك القدرة على نقل الملفات مباشرة إلى سطح المكتب من لوحة التنزيلات.

هذا التحديث يوفر الكثير من الوقت ويسرع سير عملك اليومي ويحسن الانتاجية للأشخاص الذين يقوموا بنقل الملفات بإستمرار بين قائمة التنزيلات ومكان النقل، خاصة إذا كنت تستخدم شاشات متعددة.