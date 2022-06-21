فضيحة بيانات أخرى من تيك توك ! يمكن للموظفين رؤية المعلومات الأمريكية

اتخذت تيك توك، التي كانت أحد النقاط المحورية للتوتر بين أمريكا والصين بسبب مزاعم سرقة البيانات في السنوات الأخيرة، قرارًا فاضحًا آخر.

مع تسريب الاجتماعات التي عقدها موظفو تيك توك، تم الكشف عن العديد من المعلومات السرية حول الأعمال الداخلية للشركة.

وفقًا للتقرير المنشور حديثًا، يمكن لموظفي الشركة الوصول إلى معلومات المستخدمين الأمريكيين.

صرحت تيك توك أنه على الرغم من جميع الاتهامات الموجهة ضدها بسرقة البيانات، يتم تخزين البيانات دائمًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أدلى مسؤول كبير في تيك توك بتصريح لمجلس الشيوخ الأمريكي حول من يمكنه رؤية بيانات المستخدم. ومع ذلك، وفقًا لأحدث المعلومات، يمكن للأشخاص الذين هم خارج البيان المحلف أيضًا الاطلاع على بيانات المستخدم.

وفقًا لادعاء آخر، يمكن لبعض المهندسين الصينيين الوصول إلى جميع البيانات باسم “Master Admin”، على عكس الحقوق القانونية وسياسة الخصوصية المحددة بواسطة تيك توك .

هل يمكن أن تشتعل حرب البيانات بين أمريكا والصين مرة أخرى

اكتسبت الصين، التي اكتسبت حصة كبيرة من البيانات الضخمة بفضل تطبيقات وألعاب الوسائط الاجتماعية التي أنتجتها في السنوات العشر الماضية، ميزة كبيرة ضد الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، اندلعت دعاوى قضائية بشأن أزمة البيانات الضخمة في أمريكا.

وفقًا للبيان الصادر عن تيك توك، فإن البيانات المحفوظة في أمريكا لم يتم نقلها أبدًا إلى الموظفين في الصين. بدعوى أن موظفيها في الصين أو أمريكا لا يمكنهم الوصول إلى هذه البيانات بمفردهم، صرحت تيك توك ايضا أنهم لم يمنحوا مثل هذا الإذن لموظفيهم أبدًا.

رداً على التقرير المنشور، قالت المتحدثة باسم تيك توك مورين شاناهان: “نحن نعلم أننا من بين أكثر المنصات التي تخضع للتدقيق فيما يتعلق بالأمن، ونهدف إلى إزالة جميع الشكوك حول أمان بيانات المستخدم في الولايات المتحدة. لهذا السبب نعمل مع الخبراء، شركات خارجية مستقلة لاختبار إجراءاتنا الأمنية “.

رغبًا في ترك انطباع قوي وراء خطابه، صرح تيك توك أنهم غيروا أساليب تخزين البيانات على خوادمهم في أمريكا وسنغافورة وبدأوا عملية نقلهم إلى مراكز البيانات التي تديرها Oracle. مع اكتمال عملية نقل البيانات إلى خوادم Oracle السحابية، من المتوقع حذف البيانات الموجودة على الخوادم الرئيسية.