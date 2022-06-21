تيليجرام يعلن إطلاق الخدمة المدفوعة Telegram Premium بميزات حصرية

في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت منصة المراسلة الفورية الشهيرة تيليجرام أنها تعمل على خدمة مدفوعة “Premium” وستكون متاحه قريبًا.

الأن، أصبح Telegram Premium متاحًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، بحيث يمكن للناس الآن الدفع مقابل التنزيلات الأسرع والميزات الإضافية الأخرى.

هذا وأشار تيليجرام بأنه وصل الآن إلى 700 مليون مستخدم نشط شهريًا. ويعتقد تيليجرام أن اشتراك Premium سيساعد التطبيق على أن يصبح أفضل وأكثر شهرة، بينما يقدم أيضًا ميزات حصرية لأولئك الذين قرروا الإشتراك بخدمة Premium.

ما الذي يميز الخدمة المدفوعة من تيليجرام ؟

أحد أهم ميزات Telegram Premium هو دعم الملفات الأكبر حجمًا. حاليًا، يمكن لأي مستخدم تيليجرام إرسال واستقبال ملفات تصل إلى 2 جيجابايت. مع Telegram Premium، يتضاعف هذا الحد إلى 4 جيجابايت، وهو ما يكفي لتحميل فيديو بدقة 1080 بكسل أو مقاطع فيديو بدقة 4K. وعلى الرغم من أن المشتركين المميزين فقط هم من يمكنهم تحميل ملفات 4 جيجابايت، فيمكن لأي شخص تنزيل هذه الملفات وفتحها.

أما فيما يتعلق بتحميل الملفات، سيحصل مستخدمو Telegram Premium سرعات تحميل وتنزيل أسرع من المستخدمين العاديين.

تضاعف Telegram Premium أيضًا الحدود عندما يتعلق الأمر بالمجموعات والقنوات والمحادثات المثبتة والروابط العامة وملفات GIF المحفوظة.

على سبيل المثال، سيتمكن كل مستخدم مشترك بالخدمة من الانضمام إلى ما يصل إلى 1000 مجموعة وقناة بدلاً من 500، في حين أن الحد الأقصى لملفات GIF المحفوظة المفضلة يتراوح من 200 إلى 400.