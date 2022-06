إنستغرام يعمل على إخفاء الإعجابات والمشاهدات الحقيقية

يتخذ إنستغرام الآن خطوة أخرى لإزالة المعلومات حيث تركز Reels في المنصة فقط على الإعجابات والمشاهدات.

حيث شارك مسرب الميزات القادمة في وقت مبكر أن إنستغرام قد يخفي قريبًا عدد الإعجابات والمشاهدات على Reels.

في الآونة الأخيرة، عمل إنستغرام لإصلاح مشكلة العديد من المستخدمين الذين يشاهدون نفس القصة مرارًا وتكرارًا. إذا كنت لا تزال تعاني من هذه المشكلة، فيمكنك التخلص منها عن طريق تحديث التطبيق.

تلعب Reels ، وهي واحدة من أكثر الميزات شيوعًا على إنستغرام في الوقت الحالي، دورًا رائدًا في إنستغرام، لكن بعض الأشخاص ينتقدون الشركة لإظهار إبداءات الإعجاب ووجهات النظر الخاصة بـ Reels.

حيث أن الناس دائمًا يحبون الفيديو، الذي لديه بالفعل الكثير من الإعجابات، فقط من خلال طريقة التأثير.

نتيجة لذلك، يقلل هذا من فرصة ظهور مقاطع فيديو أفضل أخرى، ولكن يبدو أن هذه المشكلة ستختفي قريبًا.

#Instagram is working on hiding the likes and views count to #Reels as well 👀

ℹ️ Currently there isn't a separated setting for Reels, the count will be hidden when the setting to hide them in posts is turned on. pic.twitter.com/Z5NuqNDZic

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 17, 2022