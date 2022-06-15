هل يتم تكرار قصص انستغرام؟ ميتا تعمل بالفعل على إصلاح

ما هي مشكلة قصص انستغرام؟

يبدو أن المشكلة تكمن في أن انستغرام ينسى المكان الذي توقفت عنده عند مشاهدة قصة شخص ما، وفقًا لخبر بموقع The Verge.

في معظم الحالات، عندما ينشر المستخدمون قصة جديدة، يشاهد أصدقاؤهم الصورة أو مقطع الفيديو قبل الانتقال إلى قصة الشخص التالي.

إذا كان لدى أحد أصدقائك خمس قصص ونظرت إلى أربعة منها قبل أن تمرر، فيجب أن ترى قصته الخامسة في المرة التالية التي تنقر فيها على صورة ملفه الشخصي.

ومع ذلك ، وبسبب هذه المشكلة، في كل مرة تريد فيها مشاهدة القصة، فإن انستغرام تجعلك ترجع إلى الأربعة التي رأيتها سابقًا.

العدد الدقيق للمستخدمين المتضررين غير معروف حتى الآن.

ماسبب المشكلة؟

وفقًا لما أورده Digital Trends، فإن السبب الأساسي لتشغيل قصص انستغرام بشكل متكرر ، وفقًا لـ subreddit في انستغرام، هو خلل مدمج مع تحديث حديث.

بسبب الخطأ، لا يتذكر تطبيق انستغرام المكان الذي تركه المستخدمون في قصص أصدقائهم، مما يجبرهم على البدء من جديد في كل مرة ينشرون فيها محتوى جديدًا.

هل هناك حل لهذه المشكلة؟

وفقًا للمصدر، قال بعض مستخدمي انستغرام إن إلغاء تثبيت التطبيق وإعادة تثبيته يحل المشكلة. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لجميع المستخدمين، لأن البعض لم يتم إصلاح المشكلة بنجاح باستخدام هذه الطريقة.

ماذا يقول انستغرام؟

قال متحدث باسم انستغرام لـ The Verge إن انستغرام “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى قصص انستغرام” وأنه يجب توفير التصحيح قريبًا.

مستخدمو الإنترنت يشكون على تويتر من قصص خاطئة على إنستغرام

لجأ العديد من المستخدمين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من قصص انستغرام.

أضاف انستغرام عناصر تحكم أبوية جديدة لمساعدة المراهقين على إدارة استخدامهم

في تقرير منفصل عن Digitaltrends، يقدم انستغرام عددًا كبيرًا من الخيارات الجديدة للآباء والمراهقين للمساعدة في ضمان تجربة انستغرام أكثر أمانًا والحد من استخدام أطفالهم للمنصة. فيما يلي بعض الميزات الجديدة:

يمكن للوالدين الآن دعوة أطفالهم لاستخدام أدوات الرقابة الأبوية.

يمكن للوالدين الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الحسابات أو المنشورات التي أبلغ عنها طفلهم. يمكن للوالدين معرفة من تم الإبلاغ عنه ونوع القلق الذي تم الإبلاغ عنه إذا اشتكى المراهق من حساب أو منشور.

يمكن للوالدين الآن تحديد وقت “يريدون فيه تقييد استخدام المراهقين على انستغرام.”

أدخل انستغرام “التنبيهات” للإشعارات، والتي ستنصح المستخدمين المراهقين بأنهم إذا استمروا في النظر إلى نفس الموضوع في المستكشف، فقد يرغبون في إلقاء نظرة على شيء آخر.

تم تضمين تذكيرات للمراهقين لاستخدام وظيفة Take a Break. يقدم انستغرام الآن إشعارات إضافية لمستخدميه المراهقين، وينصحهم باستخدام أداة Take a Break بعد التصفح في Reels لفترة من الوقت.