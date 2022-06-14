تقترب أمازون من الإطلاق العام لأول عمليات تسليم الطائرات بدون طيار Prime Prime

بعد عقد من العمل في هذا المشروع الطموح، في الجزء الأخير من هذا العام، سيتم أخيرًا تشغيل خدمة توصيل Prime Air في لوكفورد، كاليفورنيا، التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب شرق وسط ساكرامنتو.

أمازون برايم للتوصيل الجوي

صرحت أمازون أنه من أجل تنفيذ هذه الميزة، فإنها تتعاون مع إدارة الطيران الفيدرالية ومع الحكومة المحلية والمجتمع في لوكفورد.

وفقًا لما أوردته MSN، ذكرت شركة التجارة الإلكترونية أن 3500 شخص يعيشون في بلدة لوكفورد، التي تقع في الجزء الريفي من مقاطعة San Joaquin، سيكونون من بين أول من يتم تسليم حزم Amazon Prime الخاصة بهم بواسطة طائرات بدون طيار.

قدمت أمازون القليل جدًا من التفاصيل، لكنهم ذكروا في بيان صحفي أن سكان لوكفورد، القريب من لودي، سيحصلون على طرود يتم تسليمها إلى ساحاتهم الخلفية بواسطة طائرات Prime Air بدون طيار.

قدمت الشركة أيضًا بعض التلميحات بالقول إنه سيتم تسليم العناصر للعملاء في أقل من ساعة بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة والأهم من ذلك أنها آمنة.

سيتمكن العملاء في لوكفورد الذين لديهم عضوية في Amazon Prime من عرض العناصر المؤهلة لشحن Prime Air على أمازون وسيواصلون تقديم طلباتهم كالمعتاد.

أثناء الطرح ، عندما يطلب العملاء ، سيتم تزويدهم بوقت وصول تقديري بالإضافة إلى تحديث الحالة فيما يتعلق بتسليم طلباتهم مع Prime Air.

سيتم الوصول إلى الفناء الخلفي للعميل بواسطة الطائرة بدون طيار وهي تشق طريقها إلى موقع التسليم، حيث ستحوم على ارتفاع مناسب. بعد ذلك ، سيتم تفريغ الحزمة بعناية قبل العودة إلى ارتفاعها السابق.

ما الذي يجعل Prime Air مختلفة؟

تعتقد أمازون أن قدرة طائراتها بدون طيار على استشعار الطائرات والعقبات الأخرى وتجنبها هو ما يميزها عن المنافسين الذين يحاولون أيضًا اقتحام السوق لتسليم الطائرات بدون طيار.

وفقًا لـ أمازون، أنشأت الشركة “نظامًا متطورًا ورائدًا في الصناعة للحس والتجنب سيمكن العمليات بدون مراقبين بصريين ويسمح لطائرتنا بدون طيار بالعمل على مسافات أكبر مع تجنب الطائرات والأشخاص والحيوانات الأليفة الأخرى بأمان وموثوقية العقبات.”

يحتوي Amazon Prime Air على نظام إحساس وتجنب تم تصميمه مع وضع حالتين أساسيتين في الاعتبار: أولاً ، لضمان السلامة أثناء النق ، وثانيًا، لضمان السلامة أثناء الاقتراب من الأرض.

عند السفر إلى الموقع الذي سيتم تسليم الطرد إليه، يجب أن تكون الطائرات بدون طيار قادرة على التعرف على العوائق الثابتة والمتحركة.

عندما يتعلق الأمر باكتشاف الأشياء، تستخدم خوارزميات Prime Air مجموعة متنوعة من التقنيات المختلفة. بمساعدة هذا النظام، يمكنه اكتشاف الأجسام المتحركة في الأفق، مثل الطائرات الأخرى، حتى في الظروف التي يصعب على الأشخاص رؤيتها.

تم تجهيز الطائرات بدون طيار أيضًا لإجراء تصحيحات في المسار بمفردها في حالة اكتشافها أي مخاطر محتملة وستقوم بذلك تلقائيًا. كشفت الشركة أيضًا أنه منذ بدء مساعي Amazon Prime Air، قام فريقهم بتطوير وبناء وتقييم عدد كبير من الطائرات بدون طيار، وأكثر من عشرين نموذجًا أوليًا في هذه المرحلة.