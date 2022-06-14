إطلاق Amazfit Zepp E بشاشات AMOLED دائرية مربعة في الهند

تم إطلاق ساعة Amazfit Zepp E الذكية بشاشات عرض دائرية ومربعة في الهند يوم الاثنين بواسطة Huami. تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED ثلاثية الأبعاد منحنية مع عرض دائم.

تأتي الساعة مزوده بالعديد من ميزات التتبع الصحي والأوضاع الرياضية. تتمتع Zepp E بسعة 5 ATM لمقاومة الماء ويدعي عمر بطارية يصل إلى سبعة أيام.

تأتي الساعه بثمانية خيارات ألوان وهو معروض للبيع عبر موقع Amazfit India الرسمي و Amazon.

يأتي Zepp E من ماركة Amazfit التجارية Huami في ثمانية خيارات للألوان بما في ذلك Champagne Gold Special Edition و Deep Sea Blue و Ice Blue و Metallic Black Special Edition و Moon Gray و Onyx Black و Pebble Grey و Polar Night Black.

مواصفات Amazfit Zepp E.

كما ذكرنا سابقًا ، تأتي Amazfit Zepp E في شكلين مختلفين للعرض – شاشة دائرية مقاس 1.28 بوصة بدقة 326 بكسل في البوصة وشاشة 1.65 بوصة مربعة بدقة 341 نقطة في البوصة.

للتذكير، تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد مع عرض دائم.

تدعم الساعة الذكية 11 وضعًا رياضيًا بما في ذلك المشي والجري وركوب الدراجات. يضم Amazfit Zepp E أيضًا العديد من ميزات التتبع الصحي بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب ومراقبة جودة النوم وقياس SpO2 ومراقبة الإجهاد.

تأتي الساعة من Huami أيضًا مزودًا بميزة Personal Activity Intelligence التي تحول البيانات المتعلقة بمعدل ضربات القلب والأنشطة الأخرى إلى مقياس واحد.

يُزعم أن Amazfit Zepp E يوفر عمر بطارية يصل إلى سبعة أيام بشحنة كاملة واحدة. تدعم الساعة الذكية بلوتوث v.5 وهي مقاومة للماء حتى عمق 5 متر.