يمكن أن يكون لـ iPhone 14 ترقية كبيرة لعشاق الصور الشخصية للكاميرا الأمامية

لفترة طويلة ، انتشرت شائعات تفيد بأن سلسلة iPhone 14 ستحتوي على كاميرا أمامية ذات تركيز تلقائي (AF) لأول مرة في iPhone.

الآن، يبدو أن الشائعات تحدث أخيرًا، حيث يدعي Ming-Chi Kuo، محلل منتجات أبل المعروف، أن الكاميرا الأمامية في سلسلة iPhone 14 ستتم ترقيتها إلى تقنية AF. كما يدعي أن أبل ستستخدم عدسة 6P للكاميرا الأمامية بدلاً من عدسة 5P.

حيث أجرى Ming-Chi Kuo تحليلًا لموردي مكونات الكاميرا الأمامية في سلسلة iPhone القادمة، مدعيًا الميزات التي تمت مناقشتها مسبقًا. تشير هذه الادعاءات إلى أن الكاميرا الأمامية في سلسلة iPhone 14 سيتم تحسينها بشكل كبير، مما يجعلها أفضل للصور الذاتية ومقاطع الفيديو.

سيتم توفير عدسات الكاميرا الأمامية لسلسلة iPhone 14 من قبل Genius و Largan، بينما سيتم توفير وحدة التركيز الجديدة بواسطة Alps و Luxshare.

علاوة على ذلك ، ستتعاون أبل مع Cowell ، ولأول مرة شركة LG Innotek الكورية الجنوبية في وحدة الكاميرا.

ستقوم LG Innotek أيضًا بدمج بعض المكونات البصرية الرئيسية داخل الشركة، مثل كاميرات ثنائي الفينيل متعدد الالوان، والمشغلات، ومكونات تثبيت الصورة البصرية (OIS)، أثناء تقديم وحدات الكاميرا.