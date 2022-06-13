شائعات بتأخير إطلاق سلسلة Nvidia GeForce RTX 40

تستمر الشائعات في تواريخ إصدار NVIDIA في نهاية هذا الأسبوع بتقارير جديدة تشير إلى أن بعض المنتجات القادمة للفريق الأخضر ستظهر في وقت متأخر عما كان متوقعًا.

تتصدر الأخبار GeForce GTX 1630، وهو نموذج جديد كان من المفترض أن يتم إصداره في 31 مايو ولكنه تأخر حتى 15 يونيو.

ذكرت مصادر اليوم أن تاريخ التأخير الجديد مُدرج الآن على أنه “سيتم تحديده” نظرًا لأن الشركات المصنعة تواجه مشاكل “في تأمين المكونات الضرورية”.

رددت مصادر أيضًا التقارير السابقة لإطلاق سلسلة GeForce RTX 40 التي تميل بشكل أكبر نحو جدول الإصدار التقليدي، مع ظهور بطاقة الرسومات الرئيسية GeForce RTX 4090 في سبتمبر.

فمن المتوقع أن تتبع GeForce RTX 4080 و GeForce RTX 4070 في أكتوبر ونوفمبر على التوالي.

من الجدير بالذكر أن GTX 1630 “GTMK” (Go To Market Kit) تم تقديمها في 31 مايو وأن شركاء مجلس الإدارة لديهم بالفعل بطاقات أولية تم تصنيعها.

كما تم الانتهاء من تصميم العبوة والموافقة عليه. ينتظر شركاء مجلس الإدارة حاليًا التحديث في تاريخ الإطلاق.