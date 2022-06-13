تسريب التفاصيل الرئيسية لجهاز Galaxy Tab A7 2022 من سامسونج

أطلقت شركة سامسونج الجهاز اللوحي Galaxy Tab A7 في الهند في عام 2020. وتعمل الشركة الآن على Galaxy Tab A7 2022 اللوحي الذي من المحتمل إطلاقه قريبًا.

وفقًا لتقارير، ينتمي الجهاز اللوحي برقم الطراز SM-T503 إلى Galaxy Tab A7 2022 Edition. تقول أن هذا الجهاز اللوحي من المحتمل أن يكون في الأساس نفس الجهاز مع مجموعة شرائح جديدة.

في الشهر الماضي، أعلنت SamMobile عن تطويرها مع طراز SM-T503. صفحة الدعم متاحة أيضًا على موقع سامسونج Levant على الويب.

بالإضافة إلى ذلك، حصل الجهاز اللوحي أيضًا على شهادة FCC. تم رصد علامة A7 الجديدة أيضًا على Wi-fi Alliance.

يقول التقرير أن Galaxy Tab A7 10.4 (2022) سيحزم Unisoc T618 SoC بدلاً من Qualcomm’s Snapdragon 662 في Galaxy Tab A7.

سيتم إرفاق مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين 32 جيجا بايت.

تحتوي مجموعة شرائح Unisoc T618 مقاس 12 نانومتر على نوى Cortex-A75 تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز وستة أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.8 جيجاهرتز. يقترن GPU بـ Mali-G52 MP2.

للتذكير، يأتي الكمبيوتر اللوحي Galaxy Tab A7 مزودًا بشاشة WUXGA + مقاس 10.4 بوصة بدقة شاشة تبلغ 2000 × 1200 بكسل.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 662 إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Adreno 610. يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت وما يصل إلى 64 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

أما على الكاميرا الأمامية، فيتميز جهاز Galaxy Tab A7 بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED، بينما يوجد في المقدمة كاميرا تصوير بدقة 5 ميجابكسل.

الجهاز اللوحي مزود ببطارية 7040 مللي أمبير مع خاصية الشحن السريع.