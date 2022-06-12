طريقة تنزيل الإصدار التجريبي من iOS 16 على أجهزة الـ iPhone

أعلنت شركة آبل عن نظام التشغيل الجديد iOS 16، في مؤتمر WWDC 2022 الرئيسي يوم الاثنين الماضي. وإذا كنت تريد تنصيب النظام قبل موعد الاطلاق الرسمي، فيمكنك تنزيله على جهاز iPhone الخاص بك على الفور – ولكن يجب أن تعلم أنه حاليًا إصدار تجريبي للمطورين(من الممكن ان ترى بعض الاخطاء اثناء التشعيل)، متاح فقط لأعضاء برنامج Apple Developer Program.

من بين ميزات iOS 16 الجديدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن شاشة قفل مُعاد تصميمها لجهاز iPhone ، والقدرة على إلغاء إرسال الرسائل النصية أو تحريرها وتحسين خرائط Apple.

في هذا المقال سوف نقوم بإرشادك حول كيفية تنزيل وتركيب نظام التشغيل iOS 16 الآن قبل الإصدار التجريبي العام.

على الرغم من أنه من السهل جدًا تنزيل iOS 16 وتثبيته، يجب أن تدرك أن هذا الإصدار التجريبي ليس مخصصًا للاستخدام العام، مثل جميع الإصدارات التجريبية للمطورين، فقد يحتوي iOS 16 حاليًا على ميزات غير مكتملة.

حيث ان هذه الإصدارات التجريبية مخصصة للمطورين، لمساعدتهم في الحفاظ على تحديث تطبيقاتهم مع توفير الوصول المبكر إلى الميزات الجديدة التي يتم إنشاؤها.

قبل تنزيل iOS 16 ، إليك ما يجب أن تعرفه

نظرًا لأن iOS 16 هو إصدار تجريبي، سيكون البرنامج مليئًا بالأخطاء والمشكلات الأخرى.

مرة أخرى، إذا كنت تفكر في تنزيل iOS 16، فافعل ذلك على نسخة احتياطية أو هاتف ثانوي. يمكن أن تحدث مشكلات معاينة الإصدار التجريبي من iOS 16 لهاتفك وتجعل من الصعب استخدامه أو تعطيل المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو جعله بطيئًا للغاية.

ومع ذلك، فتأكد من عمل نسخة احتياطية لجهازك على نظام التشغيل iOS 15 قبل الترقية إلى iOS 16. وبهذه الطريقة يكون لديك خيار العودة إلى iOS 15 إذا كان هناك الكثير من المشكلات في نظام التشغيل الجديد .

أيضًا، يجب أن يكون لديك iPhone 8 أو إصدار أحدث لتشغيل iOS 16. لن يتم تطبيق تحديث برنامج الهاتف المحمول التالي على iPhone SE (2016) أو iPhone 6S أو ‌iPhone‌ 6S Plus أو ‌iPhone‌ 7 أو iPhone‌ 7 Plus.

تتمثل الخطوة الأولى للحصول على iOS 16 على جهاز iPhone أو iPad في التسجيل في برنامج Apple Developer إذا لم تكن عضوًا بالفعل. إذا كنت تستخدم جهاز iPhone أو iPad ، فإليك طريقة التسجيل:

1. قم بتنزيل تطبيق Apple Developer من App Store.

2. قم بتشغيل التطبيق، واذهب إلى الحساب وانقر على تسجيل الآن.

3. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد معرف آبل الخاص بك.

4. اقرأ التعليمات المختلفة، وأدخل معلوماتك الشخصية وارفع هويتك للتحقق من هويتك.

5. بمجرد تقديم هذه المعلومات، يجب عليك اختيار الكيان الخاص بك (فرد لمعظم الأشخاص) والموافقة على اتفاقية ترخيص البرنامج.

6. أخيرًا ، ادفع رسوم عضوية مطور Apple (مع Apple Pay)، والتي تبلغ 99 دولارًا سنويًا.

بعد إجراء الدفع بنجاح ، ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة حسابك في تطبيق Apple Developer. هنا يمكنك التحقق من أنك مسجل الآن، ويمكنك أيضًا التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية عضويتك في العام المقبل.

أسهل طريقة لتنزيل iOS 16 هي عن طريق التحديث عبر الهواء، بالطريقة التي تقوم بها بالتحديث إلى أي إصدار برنامج جديد آخر على جهازك. إليك الطريقة:

1. على جهاز iPhone أو iPad ، انتقل إلى صفحة تنزيل برنامج Apple Developer ، وانقر فوق Install Profile لنظام iOS 16 beta (iPhone) أو iPadOS 16 beta (iPad) واضغط على السماح.

2. بعد ذلك ، افتح تطبيق “الإعدادات” ، وانقر على “تم تنزيل الملف الشخصي” واضغط على “تثبيت” في الجزء العلوي الأيمن عند ظهوره. أدخل رمز المرور الخاص بك إذا طُلب منك ذلك ، ثم انقر فوق تثبيت مرتين أخريين. سيحتاج هاتفك إلى إعادة التشغيل.

3. بمجرد إعادة تشغيل هاتفك احتياطيًا ، قم بتوصيله بالكهرباء، وتأكد من أنك متصل بشبكة Wi-Fi وانتقل إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج. إذا كنت لا ترى تحديثًا متاحًا على الفور، فانتظر بضع دقائق وتحقق مرة أخرى.

4. أخيرًا ، اضغط على Download and Install> Install وأدخل رمز المرور لتحديث جهازك.

بعد انتهاء هاتفك من إعادة التشغيل، يجب أن يكون لديك الوصول إلى أحدث إصدار بيتا من مطور iOS 16.

يمكنك أيضًا تنزيل iOS 16 باستخدام جهاز Mac الخاص بك

تتطلب التحديثات عن بعد قدرًا معينًا من التخزين، وإذا لم يكن لديك ذلك متاحًا، فإن استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك هو بالفعل الطريقة الوحيدة للتحديث إلى iOS 16 دون إخلاء المساحة يدويًا.

1. على جهاز Mac الخاص بك ، انتقل إلى صفحة تنزيل برنامج Apple Developer ، وابحث عن iOS 16 beta أو iPadOS 16 beta وانقر فوق Download Restore Images.

2. قم بتنزيل صورة استعادة برنامج iOS beta لجهازك المحدد.

3. بعد ذلك ، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر وأدخل رمز المرور الخاص بجهازك أو اضغط على Trust This Computer إذا طُلب منك ذلك.

4. افتح Finder وانقر على جهازك في الشريط الجانبي أسفل المواقع.

5. بشكل عام، بجوار البرنامج، سترى أحدث البرامج التي يعمل بها جهازك.

6. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الخيار ، وانقر فوق التحقق من وجود تحديث واختر صورة استعادة برنامج iOS 16 beta التي قمت بتنزيلها للتو من صفحة Apple Developer.

سيتم تثبيت برنامج iOS 16 beta على جهازك. انتظر بضع دقائق وعندما يتم إعادة تشغيل هاتفك ، يجب أن يكون لديك وصول إلى iOS 16.