تَتًبعُ المواقع الإلكترونية والمعلنون ومزودو خدمات الإنترنت والأطراف الثالثة الأخرى كل نقرة تقوم بها عند تصفحك للإنترنت، ولكن عند استخدام متصفحات الويب المصممة لأمان البيانات الشخصية يمكنك قدر الإمكان حماية هويتك عبر الإنترنت، والمطالبة بحقك في الحصول على الأمان، والخصوصية ولأجل ذلك سنتحدث في الأسطر التالية عن أفضل المتصفحات بالنسبة لأمن البيانات وحماية الخصوصية.

لماذا يجب استخدام متصفح آمنًا للبيانات؟

متصفحك هو الواجهة التي ستدخل من خلالها إلى مواقع الإنترنت، وبالتالي فهو يتعامل مع كمية كبيرة من البيانات الشخصية الحساسة، لهذا يجب أن تتأكد من أنك تستخدم متصحفًا آمنًا لأن هذه البيانات قيمة للغاية.

بياناتك الشخصية لها قيمة كبيرة لهذا تعمل العديد من شركات المتصفحات على بيع بيانات التصفح الخاصة بك إلى أطراف ثالثة لتحقق ربحًا ماديًا لها، كما أنها تعتبر محط أنظار المتسللين والمجرمين المتلهفين دائمًا إلى الاستفادة من بيانات أي شخص يستخدم متصفح غير آمن، لهذا يجب إن تنتقي متصفحًا يمتلك القدرة على حماية خصوصيتك وأمانك فهذا أمرٌ في غاية الأهمية.

أفضل المتصفحات لحماية الخصوصية والبيانات

الخصوصية والأمان هما العاملان اللذان يصنعان متصفحًا آمنًا، إذ يجب ألا يجمع المتصفح الجيد بيانات التصفح الخاصة بك، ويوجهها نحو جهات خارجية، كما يجب ألا يُعرضّك للإعلانات الضارة، والمزعجة، أو أي نوع من أنواع التهديدات الأخرى، ومن أكثر المتصفحات أمانًا للبيانات أذكر:

متصفح فايرفوكس

Firefox هو متصفح سريع وخفيف الوزن، علاوةً على ذلك، فهو المتصفح الرئيسي الوحيد مفتوح المصدر، وقد تم إجراء بحث شامل عن كوده، والتدقيق فيه من قبل المجتمع، وبالتالي يمكنك التأكد من عدم وجود أدوات مخفية داخله.

هذا المتصفح آمن تمامًا، فهو يوفر وضع تصفح خاص، مع الحماية من البرامج الضارة، والتصيد الاحتيالي، وحظر النوافذ المنبثقة، مع إمكانية التخصيص الشاملة الخاصة به بسهولة تامة، ولكن تأكد فقط من تعطيل وظيفة التتبع عن بعد، التي ترسل بيانات الاستخدام والأداء إلى موزلا، يحتوي فايرفوكس أيضًا على مجموعة متنوعة من الوظائف الإضافية التي تُركز على الأمان، والتي يمكن استخدامها لجعل تجربة التصفح أكثر أمانًا.

يعمل هذا المتصفح على أنظمة ويندوز، وماك، ولينوكس، وأندرويد، وios.

متصفح Epic

أكثر ما يميز متصفح Epic هو أنه يفعّل تلقائيًا إعدادات الخصوصية عند تثبيته مباشرةً، فهو يحظر افتراضيًا ملفات تعريف الارتباط، والإعلانات، وأنظمة تحليلات الويب التي تستخدم لتتبع البيانات، كما يمكنك تكوين المتصفح حسب ما يلائم خصوصيتك، وأمنك، كما أنه لا يخزن محفوظات الاستعراض، وبيانات تسجيل الدخول، وقواعد البيانات، وغيرها من المعلومات، ولا يخزّن الروابط للاقتراح التلقائي عند كتابة الأحرف الأولى منه، كما أنه يحظر مكالمات RTC التي قد تكشف عن عنوان IP الخاص بك، حيث يُذكر أنه من المهم حماية عنوان IP الخاص بك، الذي يمكن ان يؤدي الكشف عنه إلى معرفة معلومات حول موقعك، وتفاصيل جهازك الذي تستخدمه، قد يكون من الصعب بعض الشيء استخدام Epic بالنسبة لبعض الأشخاص إلا أنه واحد من أكثر المتصفحات أمانًا لكن العيب الوحيد هو أن Epic مبني على كود Chromium وهو ليس مفتوح المصدر للجميع، ونظرًا إلى أن كود المصدر Chromium تم إنشاؤه بواسطة جوجل فلا يوجد ضمان بنسبة 100% بأنه سيبقى آمنًا دائمًا، يعمل هذا المتصفح على نظامي التشغيل ويندوز، وماك.

متصفح Tor

يمكن القول بأن متصفح Tor هو أفضل متصفح يُركز على الخصوصية، وهو يمنع التطفل غير مصرح به بمساعدة خوادم الترحيل المخفية المضمنة، ويأتي مع ميزات أمان يتم تكوينها مسبقًا، ويمكن تشغيله من محرك أقراص USB، يحميك هذا المتصفح من التتبع، ويمسح ملفات تعريف الارتباط، وسجل التصفح تلقائيًا، كما أنه يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ثلاث مرات لثلاث عُقَد مختلفة، والتي تكون لا مركزية ويتم تشغيلها بواسطة متطوعين، تزيل كل عقدة طبقة تشفير معينة فقط، لذلك لا يمكن الوصول إلى البيانات المرسلة بشكل كامل، ولأن نظام التصفح لا يتركز في أيدي شركة واحدة فمن الصعب أيضًا اعتراض حركة مرور البيانات، لكن نظرًا لأسباب تتعلق بالأمان والخصوصية فإن سرعة الاتصال بطيئة بعض الشيء.

يهدف Tor إلى حماية خصوصيتك لكن رغم ذلك كن حذرًا أيضًا عند تغيير إعداداته لأنك قد تعرض خصوصيتك للخطر، وينصح بتغيير بعض إعدادات Tor إذا كنت من المستخدمين المحترفين لهذا المتصفح، يعمل متصفح تور على أنظمة ويندوز، وماك، ولينكس.

متصفح ووترفوكس

متصفح ووتفوكس هو أحد أكثر المتصفحات أمانًا للبيانات يعتمد على كود متصفح فايرفوكس مفتوح المصدر، إلا أنه يركّز أكثر منه على الخصوصية، يوفر ووترفوكس حماية للتتبع، ويزيل العديد من مميزات فايرفوكس التي تقلل من خصوصية المستخدمين، مثل جمع البيانات، وملفات تعريف بدء التشغيل، كما أنه قادر على محو جميع بياناتك على الإنترنت دون استخدام مكونات إضافية، ويعمل Waterfox على أنظمة ويندوز، وماك، ولينكس، وأندرويد.

متصفح Puffin

يعتبر Puffin من المتصفحات التي تتمتع بسمعة طيبة، وما يميزه عن بعض المتصفحات الأخرى هو كيفية عرضه لصفحات الويب، باستخدام المستعرض التقليدي يرسل المستخدم طلبًا (على سبيل المثال ينقر لعرض صفحة ويب) ويرسل له الخادم البيانات التي يطلبها على هيئة مجلد من التعليمات البرمجية، ثم يعرض المتصفح هذا الرمز البرمجي، ويعرض الصفحة للمستخدم.

إلا أن Puffin يقوم بذلك ولكن بطريقة مختلفة قليلًا، فهو متصفح قائم على السحابة لذلك يتم عرض صفحات الويب في مساحة سحابة Puffin دون أن يضطر متصفحك إلى تلقي البيانات وعرضها مباشرة من خوادم مواقع الويب، هذا يجعل من السهل حماية نفسك من البرامج الضارة لأن Puffin يقف بينك، وبين الإنترنت.

نصائح لتحسين أمان بياناتك الشخصية على الإنترنت

رغم أنك الآن أصبحت تعرف أكثر المتصفحات أمانًا للبيانات إلا أنك يجب أن تضع في اعتبارك أنه لا يوجد متصفح آمن بشكل مطلق، فحتى أكثر المتصفحات أمانًا لديها نقاط قوة وضعف، ولكن عند اختيارك تجنب الشركات التي تمرر بياناتك إلى جهات خارجية، وإن اضطررت إلى استخدامها استخدم معها أدوات أخرى مثل أدوات منع التتبع، و شبكات vpn.

وحتى عند استخدام متصفحات آمنة يجب أن تتبع هذه النصائح لحماية خصوصيتك، وأمانك عند استخدام الإنترنت:

لا تحفظ كلمات مرورك على المتصفح، فهذا يمكن أن يعرضك للقرصنة بكل سهولة، وسيكون الأمر أكثر خطورة إذا كنت تستخدم نفس كلمة المرور لحسابات متعددة. قم بتعطيل ملفات تعريف الارتباط في متصفحك، فعلى الرغم من أنها مفيدة في بعض الأحيان إلا أن هذه الأجزاء الصغيرة من البيانات تسمح بتتبعك عند زيارتك لصفحات ومواقع ويب متعددة، وللحصول على تجربة أكثر خصوصية، قم بإيقاف تشغيلها. حدد كمية البيانات التي يمكن للمتصفحات ومحركات البحث جمعها وتخزينها عنك، يمكنك حذف سجل جوجل من هنا . إحدى الأدوات الأساسية التي تحمي خصوصيتك هي أدوات VPN التي ستخفي بيانات التصفح الخاصة بك عن أعين المتسللين، ومزودي خدمة الإنترنت، وتحميك من العديد من الهجمات أيضًا.

الكاتب: فراس أشرم



