آبل تخطط لتطوير MacBook Air بمقاس 15 بوصة

بعد أيام من كشف آبل النقاب عن طرز جديدة من MacBook Air و MacBook Pro في WWDC 2022، كشفت تقارير أن آبل لديها خطط لجهاز MacBook Air بمقاس 15 بوصة ، و MacBook Pro بمقاس 12 بوصة، باستخدام رقاقاتها الجديدة في العام المقبل.

هذا وان صدقت التقارير، فسيصبح جهاز MacBook مقاس 12 بوصة أصغر إصدار أطلقته آبل منذ عام 2019 عندما أوقفت آبل إنتاج جهاز MacBook مقاس 12 بوصة.

وأفاد المصدر أن معالج M2 Max – الذي من المحتمل أن يظهر في طرازات MacBook Pro التي تمت ترقيتها سيكون به 12 مركز معالجة وما يصل إلى 38 نواة رسومات، ويحتوي معالج M1 Max على 10 نوى معالجة وما يصل إلى 32 نواة رسومات.