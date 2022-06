قد يأتي OnePlus 10T 5G مع Snapdragon 8+ Gen 1

ظهرت معلومات جديدة حول طراز OnePlus الرائد الجديد، OnePlus 10T 5G. يقال أن OnePlus 10T 5G سيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

يبدو أن طراز OnePlus الجديد عالي المواصفات OnePlus 10T 5G يأتي مع معالج تم تطويره بواسطة Qualcomm. إليك المعلومات التي ظهرت حول OnePlus 10T 5G.

وفقًا للشائعات، سيتم تشغيل OnePlus 10T 5G، الذي سيتم إطلاقه بالاسم الرمزي Ovaltine، بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 التي طورتها شركة Qualcomm.

وبهذه الطريقة، من المتوقع أن يقدم الجهاز، الذي سيحمل أيضًا ميزات رئيسية حقيقية، دعم شحن سريع يبلغ 100 وات في المتوسط.

أخيرًا، على الرغم من عدم اليقين، يعد إعداد الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 8 ميجابكسل من بين التسريبات التي تنتظرنا.

