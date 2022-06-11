سيتم إطلاق هواوي Mate 50 و Harmony OS 3.0 معًا في يوليو

تقول مصادر صينية أن إطلاق نظام التشغيل Harmony OS 3.0 سيحدث في يوليو من هذا العام. سيكون أول هاتف ذكي يعمل بنظام Harmony OS 3.0 هو هواوي Mate 50. وسيتم تقديمه أيضًا في يوليو.

في بداية العام، تم الإبلاغ عن إطلاق سلسلة هواوي Mate 50 استنادًا إلى نظام الشريحة الواحدة Snapdragon 8 Gen 1، لكنها لن تتلقى مودم 5G بسبب العقوبات الأمريكية المستمرة. الآن يوجد في السوق بالفعل منصة Snapdragon 8 Plus Gen 1.

تم الإبلاغ أيضًا عن تحسين كاميرات هواوي Mate 50 مقارنة بسلسلة هواوي P50. ستكون كاميرات هواوي Mate 50 على قدم المساواة مع الهواتف الرائدة الأخرى التي ستصدر هذا العام.

في العام الماضي، أعلنت هواوي عن معاينات مطور HarmonyOS 3.0 لتبسيط عملية بناء نظام التشغيل، وجذب المطورين، وطرح HarmonyOS 3.0 على المزيد من الأجهزة.

لدى HarmonyOS بالفعل أكثر من 2000 شريك يدعمون نظام التشغيل ويطورون التطبيقات.