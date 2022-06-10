سيتم دمج Samsung Pass في Samsung Pay

أعلنت شركة سامسونج اليوم أنها بدأت في دمج خدمة Samsung Pass في Samsung Pay.

يبدأ الاندماج في كوريا الجنوبية، حيث سيتم نقل تصاريحهم الرقمية وبطاقاتهم وأقفالهم الذكية تلقائيًا من Pass إلى Pay. ومن المتوقع أن تحذو حذوها مناطق أخرى قريبًا.

Samsung Pay هو بالفعل نظام داخلي للمدفوعات يسمح لك بتخزين بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم وبعض البطاقات العضوية. سيتلقى كل شخص في كوريا الجنوبية لديه جهاز سامسونج يعمل بنظام Android 9 على الأقل تحديثًا لتطبيق Samsung Pay الخاص بهم.

كما سيحظى التطبيق الضخم الجديد أيضًا بدعم بعض تذاكر السفر والأفلام ، بما في ذلك Korean Air و Megabox.

السبب وراء هذا الاندماج هو “تجربة أكثر ملاءمة”، وفقًا لجيني هان ، نائب رئيس فريق Digital Life Team ، MX Divison في سامسونج. سيستمر النظام البيئي في التوسع ليشمل ليس فقط الدفع ولكن أيضًا خدمات المنزل والسيارات والمواصلات العامة والحياة الثقافية.